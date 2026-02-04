ETV Bharat / state

जबलपुर में 6वीं बटालियन में साढ़े 3 करोड़ का घोटाला, ASI और आरक्षक ने दिया फर्जीवाड़े को अंजाम

जबलपुर में 6वीं बटालियन में ट्रैवलिंग और मेडिकल अलाउंस के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा. मामला उजागर होते ही आरक्षक ने कर ली थी आत्महत्या.

Jabalpur 6th Battalion Crores scam
जबलपुर में 6वीं बटालियन में साढ़े 3 करोड़ का घोटाला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: पुलिस विभाग की 6वीं बटालियन में करोड़ो का घोटाला सामने आया है. इस घोटाले को अंजाम देने का आरोप विभाग के ही एएसआई और एक आरक्षक पर लगा है. इन दोनों ने मेडिकल बिल और यात्रा बिलों के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है. इसके बाद फर्जी कागजात लगाकर यह रकम अपने रिश्तेदारों और परिचितों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी. घोटाले का खुलासा होने के बाद कुछ दिन पहले आरक्षक ने आत्महत्या कर ली और एएसआई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. अब इस मामले में जबलपुर के रांझी थाने में शिकायत दर्ज की गई है.

6वीं बटालियन में करोड़ों का घोटाला

जबलपुर के रांझी क्षेत्र में पुलिस की 6वीं बटालियन का मुख्यालय है. इसी बटालियन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है. जहां आरक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है. बटालियन में हमेशा बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं. जिन्हें पुलिस रिजर्व बल के रूप में रखती है.

6वीं बटालियन के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट विजय कुमार ने रांझी पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई है कि 6वीं बटालियन में लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए का घोटाला हुआ है.

ASI और आरक्षक ने दिया फर्जीवाड़े को अंजाम, मामला दर्ज (ETV Bharat)

ट्रैवलिंग और मेडिकल अलाउंस के नाम पर घोटाला

जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि "6वीं बटालियन की ओर से रांझी थाने में दर्ज की गई शिकायत में एएसआई सत्यम शर्मा और आरक्षक अभिषेक झारिया के खिलाफ 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन का मामला दर्ज करवाया गया है. इस शिकायत में बताया गया है कि एएसआई सत्यम शर्मा और आरक्षक अभिषेक झारिया ने मिलकर कई अधिकारियों के नाम से ट्रैवलिंग अलाउंस और मेडिकल अलाउंस का पैसा निकाला है. इसके बाद इस पैसे को अपने परिचितों के अकाउंट में ट्रांसफर किया है. इसमें कई बार 10-10 लाख रुपए के बिल लगाए गए और सरकारी खजाने से रकम निकाली गई."

शिकायत के बाद मामला दर्ज

एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि "शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. जब यह मामला सामने आया तो आरक्षक अभिषेक झारिया ने आत्महत्या कर ली थी. वहीं सत्यम शर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस उन 11 लोगों को भी आरोपी बना रही है जिन लोगों के अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है. जांच पड़ताल जारी है."

जबलपुर में सरकारी खजाने में इस तरह की लूट का यह पहला मामला नहीं है बल्कि इसके पहले भी जबलपुर के शिक्षा विभाग के एक बाबू ने भी इसी तरह के घोटाले को अंजाम दिया था और उसने लगभग 7 करोड़ रुपए की रकम का गबन किया था.

TAGGED:

ASI AND CONSTABLE COMMITTED SCAM
TRAVELLING MEDICAL ALLOWANCE SCAM
JABALPUR 6TH BATTALION
JABALPUR NEWS
JABALPUR 6TH BATTALION CRORES SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.