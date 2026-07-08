जबलपुर में ताश के पत्तों की तरह गिरी 5 मंजिला इमारत, अंदर कोई नहीं था मौजूद, हादसा टला
जबलपुर के बड़े फुहारा इलाके की घटना, अचानक धराशायी हुई 5 मंजिला इमारत, सांसद आशीष दुबे की नगर निगम से जर्जर बिल्डिंग तोड़ने की अपील.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 7:43 AM IST|
Updated : July 8, 2026 at 8:22 AM IST
जबलपुर: बड़े फवारा इलाका में मंगलवार रात एक पांच मंजिला इमारत अचानक गिर गई. यह तो गनीमत थी कि इस इमारत में उस दौरान कोई भी नहीं था इसलिए इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई है, ना कोई घायल हुआ है. लेकिन अचानक 5 मंजिला इमारत के गिर जाने की घटना से सभी अचंभित हैं. भवन मालिक का कहना है कि, इमारत इतनी पुरानी नहीं थी लेकिन यह क्यों गिर गई यह उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है.
देखते ही देखते धराशायी 5 मंजिला इमारत
जबलपुर का बड़ा फुहारा इलाका शहर का सबसे पुराना कारोबारी बाजार है. यहां पर कई 5-6 मंजिला इमारतें हैं. रात लगभग 8:00 बजे बाजार में अच्छी चहल-पहल थी. तभी अचानक एक पांच मंजिला इमारत देखते ही देखते गिर गई. इस इमारत की ठीक सामने सड़क पर ज्योति बाई नाम की महिला भुट्टे की दुकान लगाई थी. ज्योतिबाई का कहना है कि, ''हम समझ ही नहीं पाए कि आखिर इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है और देखते ही देखते बिल्डिंग गिरना शुरू हो गई. हालांकि सड़क पर खड़े हुए किसी भी आदमी को इस इमारत के गिरने से कोई चोट नहीं आई.''
कोई नहीं रहता था बिल्डिंग में
थोड़ी देर में इस बिल्डिंग के मालिक राजा जैन मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि, ''बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी यह इमारत पहले उनके निवास थी और नीचे इसमें एक साड़ी की दुकान चलती थी. लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने इस इमारत को खाली कर दिया था और वह दूसरी जगह रहने लगे थे.''
इसलिए कमजोर हुई बिल्डिंग
राजा जैन ने बताया कि, ''यह बिल्डिंग बहुत पुरानी नहीं थी. यह कंस्ट्रक्शन 30 साल पुराना ही था. लेकिन इस इमारत के दोनों तरफ जो इमारतें थी उन्हें पुनर्निर्माण के लिए तोड़ दिया गया था. बीच में यही एक बिल्डिंग थी.'' हालांकि उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है कि, बिल्डिंग कैसे गिर गई, लेकिन फिर भी उनका अंदाजा है की बिल्डिंग के दोनों तरफ बनी हुई दूसरी इमारत के टूट जाने की वजह से बिल्डिंग का सपोर्ट खत्म हो गया था. हो सकता है इस वजह से यह बिल्डिंग गिर गई हो.
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सांसद ने नगर निगम से की अपील
जबलपुर के सांसद आशीष दुबे भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि, ''यह बहुत खतरनाक था. हालांकि बिल्डिंग जर्जर नहीं थी लेकिन फिर भी इसका गिर जाना आश्चर्य जनक है. यह तो गनीमत थी कि इमारत खाली थी, नहीं तो इस दुर्घटना में कई लोगों की जान जा सकती थी.'' आशीष दुबे ने एक बार फिर नगर निगम से अपील की है कि, जबलपुर की खतरनाक घोषित की जाने वाली पुरानी इमारत को गिरा देना चाहिए, नहीं तो यह जानलेवा साबित हो सकती हैं.
अभी भी इस इमारत से जुड़ी हुई कुछ दूसरी इमारतें भी लगातार कमजोर हो गई हैं. क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत अधिक है और इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है. इसलिए इन इमारत को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं.
जबलपुर में 70 फीट तक की बिल्डिंग्स
जबलपुर के इस इलाके में भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन ही नहीं किया जाता. यहां माचिस की डिब्बी की तरह घर बने हुए हैं और कंस्ट्रक्शन भी बहुत कमजोर होता है. यहां कई इमारतों की ऊंचाई 70 फीट तक है. लेकिन इन इमारत के नक्शे तक पास नहीं है. ऐसी हालत में ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है. लेकिन पुरानी इमारतें होने की वजह से नगर निगम भी इन पर कोई कार्यवाही नहीं करता.