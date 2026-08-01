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फिश मार्केट से हाईटेक लॉन्ड्री तक, मोहन यादव जबलपुर को देंगे 400 करोड़ का गिफ्ट

जबलपुर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, 400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, डुमना नेचर पार्क में पौधारोपण करेंगे सीएम.

MOHAN YADAV VISIT JABALPUR
मोहन यादव जबलपुर को देंगे 400 करोड़ का गिफ्ट (X handle @DrMohanYadav51)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:44 AM IST

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जबलपुर: आज शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जबलपुर में 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे. अमृत वन परियोजना पूरी होने के बाद अमित टू परियोजना के लिए भी तैयारी की जा रही है. जबलपुर में मुख्यमंत्री 100 एकड़ में पौधारोपण हाईटेक लॉन्ड्री हब तिलवारा थाना और मछली मार्केट का लोकार्पण करेंगे.

डुमना नेचर पार्क में पौधारोपण करेंगे सीएम
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जबलपुर के 1 दिन के दौरे पर आ रहे हैं. वह दोपहर 12:00 बजे जबलपुर पहुंचेंगे. यहां सबसे पहले डुमना नेचर पार्क में पौधारोपण करेंगे. जबलपुर में 100 एकड़ में पौधारोपण का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत 5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं. इनमें से 20 एकड़ में उमरिया में 15 एकड़ में डुमना में 10 एकड़ में कटौना में और इसके अलावा शहर के दूसरे इलाकों में पौधे लगाए जाएंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर के सिविल लाइन में दादा ईश्वर दास रोहनी वार्ड में रजक समाज के लिए बनी हाईटेक लॉन्ड्री हब का उद्घाटन करेंगे.

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण
इसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में है. जहां पर अमृत योजना के तहत जबलपुर में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे. इस प्लांट की लागत 362 करोड़ रुपए है. इसके तहत दावा किया गया है कि, जबलपुर में 247 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई गई है. 89000 लोगों को फीवर कनेक्शन दिए गए हैं. तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं. इसके साथ ही अमृत-2 योजना की जानकारी भी मुख्यमंत्री लेंगे. जिसके तहत नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने हैं.

जबलपुर में बना नया मछली मार्केट
वहीं, जबलपुर के गुरंदी में एक अत्याधुनिक मछली मार्केट बनाया गया है. अभी तक जबलपुर में इस क्षेत्र में खुले में मछलियां बिकती थी, इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी. इसलिए एक व्यवस्थित मछली मार्केट बनाया गया है. मुख्यमंत्री इसका भी लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही जबलपुर के तिलवारा पुल के पास बने थाना परिसर और पुलिस बालों के लिए बनी आवासीय परिसर का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री 12:30 से 4:00 बजे तक जबलपुर में रहेंगे.

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