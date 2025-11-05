स्कूल बंक मारके पिकनिक मनाने गईं 4 लड़कियां, भदभदा फॉल में मिले 2 के शव
जबलपुर से 15 किमी दूर भदभदा वाटरफॉल में मिले 2 बच्चियों के शव, स्कूल से बंक मारकर पिकनिक मनाने गईं थी 4 लड़कियां, भागी सहेलियां.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 4:58 PM IST
जबलपुर: संस्कारधानी के खमरिया इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली 9वीं क्लास की 4 लड़कियां घर से बिना बताए स्कूल से बंक मार के एक वाटरफॉल के पास पिकनिक बनाने गई थीं. जहां 2 लड़कियों के शव वाटरफॉल में मिले हैं. जबकि दो बच्चियां वापस घर लौट आईं थी. पुलिस बच्चियों की मौत कैसे हुई, जैसे कई आशंका पर जांच कर रही है.
स्कूल से बंक मारकर पिकनिक मनाने गईं 4 लड़कियां
जबलपुर के खमरिया में मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय की 4 छात्राएं स्कूल के लिए निकली थीं, लेकिन वे स्कूल ना जाकर शहर से 15 किलोमीटर दूर जामताड़ा के पास भदभदा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने निकल गईं. जबकि यह इलाका पूरी तरह से सूनसान वाला है. यह चारों छात्राओं 9वीं क्लास में पढ़ती हैं, इन सभी की उम्र 14 साल के लगभग है. देर शाम जब 2 छात्राएं घर नहीं लौंटी, तो उनके परिजन खोजते हुए उन दो लड़कियों के घर पहुंचे. जहां उन्होंने बताया कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन पिकनिक मनाने के लिए जामताड़ा के पास भदभदा वॉटरफॉल चले गए थे.
बुधवार दोपहर को दो लड़कियों के मिले शव
दोनों लड़कियों ने बताया कि हमारे बीच में विवाद हो गया था और हम घर वापस आ गए. वो दो लड़कियां हमारे साथ नहीं लौटी. इसके बाद उन दोनों बच्चियों के परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने भदभदा वाटरफॉल के पास इनकी तलाश शुरू की. एनडीआरएफ की टीम भी तलाश में जुटी थी. जहां बुधवार दोपहर को दोनों बच्चियों श्रुति और देवांशी के शव जामताड़ा के वाटरफॉल से बरामद हुए हैं.
- छतरपुर में नहाते समय फिसली छोटी बहन, बड़ी बहन ने बचाने नदी में लगा दी छलांग
- रहली में दर्दनाक हादसा, नहाने गए 4 युवकों में से 3 की डूबने से मौत
CSP ने कहा-घटनाक्रम जांच का विषय
जबलपुर रांझी सीएसपी सतीश कुमार साहू ने बताया कि " इस बात की जानकारी मंगलवार शाम को हमें मिली थी. चार बच्चियां जामताड़ा के पास भदभदा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गईं थी. जहां से दो बच्चियां तो वापस आ गईं थी, जबकि दो वापस नहीं लौटी थीं. परिजनों की शिकायत पर हमने एफआईआर दर्ज करके बच्चियों की तलाश शुरू की, जहां बुधवार दोपहर तक दोनों के शव मिल गए हैं. सीएसपी ने कहा कि यह घटनाक्रम जांच का विषय है, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.