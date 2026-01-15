जबलपुर में पोंगल पर्व का आगाज, पारंपरिक धोती-कुर्ता पहन गानों के बीच युवाओं का डांस
जबलपुर में 4 दिवसीय पोंगल उत्सव शुरू. तमिल समुदाय पूरी परंपरा के साथ इस पर्व को मनाता है. पर्व की परंपरा जानिए.
जबलपुर : जबलपुर के सदर स्थित रामलीला मैदान में 4 दिवसीय पोंगल पर्व शुरू हो गया है. तमिल समुदाय द्वारा पोंगल का भव्य आयोजन. युवा पीढ़ी ने भी पारंपरिक धो- कुर्ता पहन के हवन और पूजा के साथ पोंगल के पास पारंपरिक गानों के साथ नृत्य किया. प्रसाद के रूप में पोंगल व्यंजन खाने के बाद शोभायात्रा निकाली गई, जो देर रात तक चलती रही, जिसका समापन सदर स्थित मंदिर में हुआ.
पारंपरिक तरीके से नए साल का स्वागत
तमिल समुदाय ने पारंपरिक तरीके से नए साल आने का स्वागत किया. उत्तर की ओर सूर्य की 6 महीने की यात्रा शुरू होने का संकेत भी है. इस शुभ दिन पर सूर्य को समस्त सृष्टि के पीछे मौजूद जीवन शक्ति के रूप में पूजा जाता है. यह त्योहार 4 दिन तक चलता है. 18 जनवरी को घंटाघर के पास बड़े आयोजन के रूप में इसका समापन होगा .
जाग गए भगवान, अब करेंगे समृद्धि और धन की वर्षा
पर्व की परंपरा के अनुसार भगवान 06 महीने की लंबी नींद के बाद लोगों पर समृद्धि और धन की वर्षा करने के लिए जागते हैं. इस त्योहार की शुरुआत के कुछ अंश चोल काल में मिलते हैं. यह त्योहार तमिलनाडु में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली तीन फसलों- चावल, हल्दी और गन्ना के इर्द-गिर्द घूमता है. पोंगल शब्द का अर्थ है "उबलना" या "ऊपर से बहना"। पोंगल भी व्यंजन है, जो इस त्योहार का सबसे अभिन्न अंग है. इस 4 दिवसीय त्योहार के दौरान पोंगल के विभिन्न संस्करणों को पकाया जाता है.
मिट्टी के चूल्हे पर शुभमुहूर्त में पकाते हैं
परंपरागत रूप से, पोंगल को घर के आंगन में शुभमुहूर्त में पकाया जाता है. कई घरों में पत्थरों से बने चूल्हों पर मिट्टी के बर्तनों में पोंगल पकाया जाता है. पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन का अपना महत्व होता है.. साथ ही अलग रीति-रिवाज और अनुष्ठान भी हैं. दिन के अंत तक, दूसरे दिन की तैयारी के हिस्से के रूप में, खेतों से चावल, हल्दी और गन्ने की ताजा फसल लाई जाती है. चावल को मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है, जिसमें हल्दी का पौधा बंधा होता है. घर के आंगन में मिट्टी के चूल्हे के ऊपर इस बर्तन को रखा जाता है.
अच्छी फसल होने पर सूर्यदेव को प्रसाद
चावल के पकने और उबलने के बाद, इसे केले, नारियल और गन्ने के साथ सबसे पहले अच्छी फसल का धन्यवाद देने के लिए पोंगल को सबसे पहले सूर्यदेव को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है. उसके बाद देवताओं को चढ़ाया जाता है, फिर मवेशियों और अंत में इसे मित्रों और परिवार के बीच वितरित किया जाता है.
खीर बनाकर सबसे पहले सूर्य देवता को समर्पित
आर. कृष्णन पिल्लै के अनुसार “इस पोंगल महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक सुबह निकलने वाली प्रभात फेरी के रूप में होती है. धान फसल की जो पहली कटाई होती है उसकी खीर बनाकर सबसे पहले सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है.”. निशांत स्वामी ने बताया “ हम पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता पहन कर त्योहार मनाने आए हैं. यह 85 वां समारोह है."