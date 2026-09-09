ETV Bharat / state

जबलपुर में दंगल, देशभर से आए 67 पहलवान दिखा रहे अपनी ताकत, एकमात्र महिला रेसलर भी पहुंचीं

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन दिनों पूरे भारत से पहलवानों का जमावड़ा लगा है. खास बात ये है कि ये सभी पहलवान रेलवे पुलिस के जवान हैं. दरअसल, जबलपुर में 37वीं अखिल भारतीय रेलवे कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है. इस आयोजन में शामिल होने के लिए 8 टीमें पहुंची है, जिनमें 67 नेशनल लेवल के रेसलर हैं. रेलवे पुलिस की ओर से एकमात्र महिला पहलवान शिवानी भी दिल्ली से आई हैं. उनका कहना है कि हर युवती को कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए इससे जीवन में अनुशासन आता है. वहीं, इस आयोजन में शामिल हुए अंतर्राष्ट्रीय रेसलर महेंद्र गुर्जर ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए एक दरवाजा होती हैं.

इस आयोजन में एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी पहुंचे हैं, जिनका नाम महेंद्र सिंह गुर्जर हैं. महेंद्र भोपाल रेल पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और नौकरी में आने से पहले 4 नेशनल चैंपियनशिप खेल चुके हैं. ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स माना जाता है, जिसमें पूरी दुनिया में पुलिस और अग्निशमन से जुड़े हुए जवान अपनी टीमें लेकर पहुंचते हैं. महेंद्र गुर्जर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज दो मेडल जीते हैं. महेंद्र गुर्जर ने बताया कि वह अंडर-20 वूमेन टीम के कोच भी हैं. यह रेसलिंग टीम स्लोवाकिया गई थी और वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस टीम ने 6 मेडल जीते थे.

जबलपुर में शुरू हुआ दंगल (Etv Bharat)

वर्ल्ड रेसलिंग नियमों के आधार पर कंपटीशन

महेंद्र गुर्जर ने बताया कि जबलपुर में होने वाला कंपटीशन भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के आधार पर हो रहा है. उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा उसे राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे गेम्स की प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा. यहीं से फिर एशियन गेम और ओलंपिक के लिए जो चयन होता है, उसमें जाने का मौका मिलता है. इसलिए यह प्रतियोगिता एक खिलाड़ी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है.

महेंद्र गुर्जर ने कहा, '' क्रिकेट की वजह से रेसलिंग अब उतना नहीं देखा जाता, जबकि एक जमाने में रेसलिंग या फ्रीस्टाइल कुश्ती सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल था.'' महेंद्र गुर्जर का कहना है, '' प्रचार प्रसार की कमी है हालांकि, जिस तरह से भारत की टीम लगातार ओलंपिक में मेडल ला रही है. उससे भारतीय पहलवानों को एक बार फिर पहचान मिल रही है.''

37वीं अखिल भारतीय रेलवे कुश्ती प्रतियोगिता जबलपुर में (Etv Bharat)

लड़कियों को रेसलिंग सीखनी चाहिए : शिवानी

दिल्ली रेलवे पुलिस में कॉन्स्टेबल शिवानी इस आयोजन में शामिल होने वाली अकेली महिला पहलवान हैं. शिवानी हरियाणा की रहने वाली हैं, उन्होंने बताया, '' हरियाणा में परिवारों में खेल का वातावरण है इसलिए हरियाणा की लड़कियां किसी न किसी खेल में जरूर मिलेंगे.'' शिवानी ने बताया कि नौकरी लगने के पहले भी उन्होंने नेशनल गेम्स खेले हैं. रेसलर शिवानी का कहना है कि लड़कियों को पहलवानी सीखनी चाहिए. इससे आत्मविश्वास का स्तर बहुत अधिक बढ़ता है जीवन में अनुशासन आता है, जो केवल खेल के लिए नहीं बल्कि आपके करियर के लिए भी महत्वपूर्ण होता है.

यह भी पढ़ें-