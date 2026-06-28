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जबलपुर में बड़ा हादसा, डूब रहे लड़के को बचाने 2 दोस्तों ने लगाई नर्मदा में छलांग, तीनों की मौत

जबलपुर में नर्मदा नदी में नहाते समय 3 लड़के डूबे, दो घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, घर से बिना बताए आए थे नहाने.

JABALPUR 3 BOYS DEATH
नर्मदा नदी में नहाते समय 3 लड़के डूबे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 7:39 AM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक हादसा हो गया. शनिवार को नर्मदा नदी में नहाने उतरे तीन दोस्तों की डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर यहां नर्मदा नदी में नहाते समय दो नाबालिगों समेत तीन दोस्त डूब गए. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश अभियान शुरू किया. दो घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन कर तीनों के शवों को बरामद कर लिया है. मृतकों में दो किशोर और एक युवक शामिल हैं. घटना के बाद से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे मृतक
जानकारी के मुताबिक, तिलवारा स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) बृजेश मिश्रा ने बताया कि, ''तीनों गढ़ा पुलिस स्टेशन के मुजावर मोहल्ला के रहने वाले थे और अपने परिवार को बताए बिना शनिवार दोपहर करीब 3 बजे दद्दा घाट पर नहाने गए थे. दद्दा घाट पर एक वॉटर सप्लाई प्लांट है और घटनास्थल के पास नदी काफी गहरी है.

एक को बचाने 2 दोस्तों ने लगाई छलांग
नहाते समय, एक लड़का प्लांट के पास गया और डूबने लगा. बाकी दो ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी. लेकिन वे भी डूब गए. घाट के पास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हुए. उन्होंने मरने वालों की पहचान शेख साहिल (19), मोइन खान (16), और शेख आशिक (15) के रूप में हुई है.

तीनों के शव बरामद
बृजेश मिश्रा ने बताया कि, ''पुलिस ने लोकल गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद शव बरामद किए गए. जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. मामले में जांच पड़ताल की जा रही है.'' एक ही मोहल्ले के तीन लड़कों की एक साथ मौत की खबर मिलते ही इलाके में मातम पसर गया.

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