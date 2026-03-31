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जबलपुर में पिछले साल 27 हजार बच्चों ने छोड़ा स्कूल, प्रोफेशनल कोर्स के बाद भी बना रहे दूरी

इसलिए इस बार एक नया तरीका अपनाया जा रहा है और 1 अप्रैल के बाद आंगनबाड़ी कर्मचारी, महिला बाल विकास के कर्मचारी और स्कूल शिक्षा के कर्मचारी मिलकर यह प्रयास करेंगे कि 4 से 6 साल का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से ना चूके. इसलिए आंगनबाड़ी में दर्ज हर बच्चे का एडमिशन करवाया जाएगा."

जबलपुर के सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना अधिकारी योगेश शर्मा ने बताया कि "2025-26 में जबलपुर जिले में 27000 बच्चों ने स्कूल की शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया था. इनमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के 8000 बच्चे थे और 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के 19000 बच्चे थे.

जबलपुर: नया शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से चालू हो रहा है लेकिन पिछले साल 27000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और पढ़ाई को नियमित नहीं कर पाए थे. इसलिए इस साल शत-प्रतिशत बच्चों का एडमिशन करवाने और बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है.

परियोजना अधिकारी योगेश शर्मा का कहना है कि "सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट 5वीं से 6वीं में जाने वाले, 8वीं से 9वीं में जाने वाले और 10वीं से 11वीं में जाने वाले बच्चे होते हैं. इनमें से कई बच्चे एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं. कुछ बच्चे शहर के बाहर चले जाते हैं. इसलिए इस बार ऐसा प्रावधान किया है कि जिन भी बच्चों की क्लास बदल रही है, पहले तो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद जो बच्चे बच जाएंगे और जिनकी जानकारी नहीं मिलेगी उन्हें चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप में इनरोल किया जाएगा.

शुरुआती स्तर पर ऑनलाइन यह चेक किया जाएगा की बच्चे कहां है. यदि उनकी जानकारी मिल जाती है तो एप में उसे दुरुस्त किया जाएगा और यदि जानकारी नहीं मिलती है तो सर्वे के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि आखिर बच्चों ने पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी."

'बच्चों की रूचि अनुसार व्यवसायिक कोर्स की शुरुआत'

योगेश शर्मा का कहना है कि "जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन्हें स्कूल से जुड़े रखने के लिए हमने कई व्यावसायिक कोर्स स्कूल में ही शुरू करवा दिए हैं. इनमें जबलपुर शहर के व्यवहार बाग स्कूल में लड़कियों को ब्यूटीशियन और सिलाई का कोर्स सिखाया जा रहा है.

ग्रामीण इलाकों में बच्चों को मटर के व्यंजन बनाना सिखाया जा रहा है क्योंकि जबलपुर में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए इलाकों में बच्चे जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं. वहीं शहरी इलाकों में कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम की ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके बाद भी जो बच्चे खासतौर पर लड़कियां यदि स्कूल छोड़ती हैं तो उन्हें कस्तूरबा गांधी छात्रावास में रखकर पढ़ाया जा रहा है."

मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या 3 लाख से ज्यादा

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में 6.5%, माध्यमिक शिक्षा में 10.01% और सेकेंडरी एजुकेशन में 21.4 प्रतिशत बच्चे पढ़ाई को नियमित नहीं कर पाते. प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या लगभग 337000 है.

सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से दूर दराज के बच्चों को बस के माध्यम से सरकारी स्कूल तक पहुंचा जा रहा है. सरकारी स्कूलों को चलाने और राइट टू एजुकेशन को पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार का लगभग 45358 करोड़ रूपया हर साल खर्च होता है.

6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य

भारत सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक में 2009 में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा है. इसके तहत 2010 से भारत में 6 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा इसे आम आदमी के मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया है. इसलिए 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे किसी भी स्थिति में यदि स्कूल छोड़ते हैं तो उन्हें वापस स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी सरकार की है.