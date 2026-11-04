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जबलपुर में आतिशबाजी का खेल, लाइसेंस 260, बाजार में लगी 400 से ज्यादा दुकानें

जबलपुर में बिना लाइसेंस की पटाखा दुकानें ( ETV Bharat )

जबलपुर: दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री को लेकर नियमों के पालन पर सवाल खड़े हो गए हैं. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने शहर में निर्धारित संख्या से अधिक पटाखा दुकानें संचालित होने और कई स्थानों पर बिना अनुमति पटाखे बेचे जाने का आरोप लगाया है. संस्था के संरक्षक डॉ. पीजी नाज पांडे ने इस संबंध में जबलपुर कलेक्टर को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.

अवैध पटाखा दुकानों को लेकर नागरिकता उपभोक्ता मंच की शिकायत