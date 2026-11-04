जबलपुर में आतिशबाजी का खेल, लाइसेंस 260, बाजार में लगी 400 से ज्यादा दुकानें
जबलपुर में पटाखों की दुकानों पर नागरिकता उपभोक्ता मंच की आपत्ति, ग्रीन पटाखों के नाम पर सामान्य पटाखे बेचने और नियमों की अनदेखी का आरोप. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:54 PM IST
जबलपुर: दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री को लेकर नियमों के पालन पर सवाल खड़े हो गए हैं. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने शहर में निर्धारित संख्या से अधिक पटाखा दुकानें संचालित होने और कई स्थानों पर बिना अनुमति पटाखे बेचे जाने का आरोप लगाया है. संस्था के संरक्षक डॉ. पीजी नाज पांडे ने इस संबंध में जबलपुर कलेक्टर को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.
अवैध पटाखा दुकानों को लेकर नागरिकता उपभोक्ता मंच की शिकायत
जबलपुर की नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच नाम की संस्था जनहित के मुद्दों को लेकर प्रशासन से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ता है. इसी संस्था के संरक्षक डॉ. पीजी नाज पांडे ने दीपावली के मौके पर अवैध तरीके से हो रहे पटाखा कारोबार पर जिला प्रशासन से शिकायत की है. दरअसल, पटाखा बिक्री के लिए जिला प्रशासन लाइसेंस जारी करता है. लाइसेंस जारी करने के पहले यह देखा जाता है कि पटाखा बेचने वाला पटाखे को कहां भंडारण करेगा, कहां बचेगा और यदि कोई दुर्घटना घटती है, तो उसके लिए क्या इंतजाम करेगा. इसके बाद ही पटाखे का लाइसेंस जारी किया जाता है.
जबलपुर में 260 व्यापारियों को लाइसेंस जारी, दुकानें 400
शहर में पटाखा बिक्री के लिए 260 व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, जबकि शहर के अलग-अलग इलाकों में 400 से ज्यादा दुकानें संचालित हो रही हैं. इनमें कुछ दुकानें ऐसे स्थानों पर भी लगी हैं, जहां पटाखे बेचने की अनुमति नहीं है. संस्था ने आरोप लगाया है कि पटाखा कारोबार में लाइसेंस और सुरक्षा संबंधी नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है.
शिकायत में ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. संस्था का कहना है कि बाजार में ग्रीन पटाखों के नाम पर सामान्य पटाखे बेचे जा रहे हैं. केवल पटाखों के लेबल बदलकर उन्हें ग्रीन पटाखे बताने का आरोप लगाया गया है. इसके अलावा कुछ ऐसे पटाखों की बिक्री भी होने की बात कही गई है, जिन्हें प्रतिबंधित या अवैध श्रेणी में रखा गया है.
डॉ. पीजी नाज पांडे ने पटाखों पर बारकोड की अनिवार्यता का मुद्दा भी उठाया है. उनका कहना है कि "पटाखों पर ऐसा बारकोड होना चाहिए, जिससे उनमें इस्तेमाल की गई सामग्री की जानकारी मिल सके. संस्था का आरोप है कि बाजार में बिक रहे पटाखों पर इस नियम का भी पालन नहीं किया जा रहा है."
दो दर्जन दुकानों की जांच, 6 में लाइसेंस धारक नहीं मिले
मामले में अपर कलेक्टर नीता राठौर ने बताया कि "संस्था की शिकायत पर प्रशासन कार्रवाई करेगा. उन्होंने बताया कि पटाखा दुकानों की जांच के लिए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई है. टीम ने शहर की करीब दो दर्जन दुकानों की जांच की है. इनमें छह दुकानें ऐसी मिलीं, जहां लाइसेंस धारक स्वयं मौजूद नहीं थे. संबंधित दुकानदारों को इस संबंध में हिदायत दी गई है.
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बेरिलयम धातु का इस्तेमाल पटाखों में न हो
अपर कलेक्टर कहती हैं कि इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पटाखा कारोबारी बेरिलियम धातु से बने पटाखे तो नहीं बेच रहे हैं. दरअसल, बेरिलियम का इस्तेमाल पटाखे में किया जाता है. इसके जलने पर सफेद रोशनी निकलती है, लेकिन यह बेहद खतरनाक धातु है. जो बेहद कठोर और बेहद हल्की होती है. इसका धुआं यदि किसी के शरीर में जाता है, तो फेफड़ों में सूजन फेफड़ों को स्थाई क्रॉनिक डिजीज यहां तक की कैंसर तक हो सकता है."
पिछले साल जबलपुर के पटाखा बाजार में आग लग गई थी, यह तो गनीमत है कि यह पटाखा बाजार शहर से दूर है और आसपास कोई आबादी नहीं रहती. इसकी वजह से किसी की जान नहीं गई थी. जांच के दौरान कुछ दुकानों में कपड़े भी रखे मिले थे. अपर कलेक्टर ने बताया कि पटाखा दुकानों में कपड़े जैसी ज्वलनशील सामग्री रखने से आग लगने और बड़े हादसे की आशंका रहती है. इसलिए दुकानदारों को सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखने और दुकान में ज्वलनशील सामग्री नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.