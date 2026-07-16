जबलपुर में मिले डेंगू के 24 मरीज, मच्छर खत्म करने खर्च किए 95 लाख, सरकारी विभागों में मिला लार्वा
मानसून सीजन में मच्छरों की परेशानी आम बात है, जबलपुर में 24 डेंगू के मरीज मिले हैं, सरकारी दफ्तरों के फव्वारों में मिला लार्वा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 1:23 PM IST
जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में डेंगू के 24 मरीज सामने आए हैं. शहर के कई इलाकों में डेंगू का लार्वा पनप रहा है. ईटीवी भारत ने नगर निगम, जिला चिकित्सालय और कलेक्ट्रेट परिसर का जायजा लिया, यहां फव्वारों में भी मच्छर का लार्वा नजर आया. जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि पिछले साल 95 लाख की कीटनाशक की खरीदी केवल लार्वा खत्म करने के लिए की गई थी.
जबलपुर शहर की बनावट कुछ ऐसी है कि यहां से पानी बहुत जल्दी नहीं निकलता. शहर के भीतर ही 50 से ज्यादा छोटे-बड़े तालाब हैं. उसके अलावा भी कई जगहों पर प्राकृतिक रूप से ही पानी की जमावट हो जाती है. शहर की नालियों में पूरे साल पानी भरा रहता है. रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं. मच्छरों से यूं तो साल भर परेशानी होती है, लेकिन बरसात के मौसम में मच्छर बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं.
अभी भी डेंगू के 24 मरीज
जबलपुर स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर नवीन कोठारी ने बताया कि "इस समय जबलपुर में डेंगू के 24 मरीज चिन्हित किए गए हैं. हालांकि यह संख्या सामान्य है. इसे चिंताजनक नहीं माना जा सकता, लेकिन बरसात का मौसम डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के पनपन के लिए सबसे बड़ा समय होता है. इसलिए हमने एक टीम बनाई है. इस टीम में जबलपुर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं. इसमें जिले का मलेरिया विभाग यह बताता है कि किन इलाकों में डेंगू या मलेरिया से जुड़े हुए मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं.
पिछले साल 95 लाख रुपए की दवा खरीदी
फिर नगर निगम की टीम उस इलाके में मच्छरों को मारने के लिए दवा का छिड़काव करती है." नगर निगम के मुताबिक पिछले साल उन्होंने लगभग 95 लाख रुपए की दवा मलेरिया के मच्छरों को करने के लिए पूरे शहर में डाली थी.
जुर्माने की होगी कार्रवाई
इस साल भी नगर निगम और जिला प्रशासन ने मच्छरों को मारने की तैयारी शुरू कर दी है. इसमें नगर निगम की टीम छापामार कार्रवाई भी करेगी. यदि किसी स्थान पर पानी में मच्छर नजर आते हैं, तो उस स्थान के मालिक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी. जो ₹5000 से लेकर ₹50000 तक हो सकती है.
दिया तले अंधेरा
नगर निगम में महापौर जहां बैठते हैं, उसके ठीक सामने दो फव्वारे लगे हैं, उन दोनों में ही मच्छर का लार्वा और मच्छर पनप रहे हैं. कुछ ऐसा ही हाल जबलपुर जिला अस्पताल में मलेरिया विभाग के आसपास का है. यहां पर भी पानी में ढेर सारा लार्वा और मच्छर आसानी से देखे जा सकते हैं. कलेक्ट्रेट में कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने भी एक पुराना फव्वारा लगा हुआ है. जिसमें पानी रहता है, यहां पर भी मच्छर का लार्वा देखा जा सकता है.
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इस मामले में डॉक्टर नवीन कोठारी का कहना है कि "वह जुलाई के महीने में एक सप्ताह मलेरिया जागरूकता के रूप में मनाते हैं, ताकि लोग अपने आसपास के इलाके के मच्छरों को खत्म करने में एक साथ प्रयास करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, इसलिए यदि आपके घर के आसपास कहीं पर भी साफ पानी लंबे समय से भरा हुआ है, तो उसको तुरंत अलग कर दें, क्योंकि एक छोटा सा मच्छर आपको जानलेवा बीमारी तक पहुंचा सकता है. मलेरिया और डेंगू में यदि इलाज में लापरवाही बरती जाती है, तो लोगों की जान चली जाती है."