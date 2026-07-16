ETV Bharat / state

जबलपुर में मिले डेंगू के 24 मरीज, मच्छर खत्म करने खर्च किए 95 लाख, सरकारी विभागों में मिला लार्वा

जबलपुर में मिले डेंगू के 24 मरीज ( Getty Image )