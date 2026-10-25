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धुआंधार के तट पर भक्ति की तान, सुनील लोधी के भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' पर झूम उठे दर्शक

धुआंधार के तट पर भक्ति की तान ( ETV Bharat )

जबलपुर: भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात के समीप शनिवार को 21वें नर्मदा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ. नर्मदा तट पर आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन भक्ति संगीत, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया. कार्यक्रम में हनुमान अंश फिल्म से चर्चा में आए गायक सुनील लोधी और बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका जसविंदर नरूला ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया. सुनील लोधी ने नर्मदा से जुड़े लोकगीतों के साथ बुंदेलखंडी भाषा में कई भजन प्रस्तुत किए. उनकी गायकी ने दर्शकों को खासा आकर्षित किया.

धुआंधार के तट पर भक्ति संगीतों ने बांधा समा