धुआंधार के तट पर भक्ति की तान, सुनील लोधी के भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' पर झूम उठे दर्शक
21वें नर्मदा महोत्सव का भव्य आगाज, बुंदेली भजनों और भक्ति गीतों से मंत्रमुग्ध हुए दर्शक, मंत्री बोले-मध्य प्रदेश को नंबर-1 पर्यटन राज्य बनाने की कोशिश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 11:36 AM IST
जबलपुर: भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात के समीप शनिवार को 21वें नर्मदा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ. नर्मदा तट पर आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन भक्ति संगीत, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया. कार्यक्रम में हनुमान अंश फिल्म से चर्चा में आए गायक सुनील लोधी और बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका जसविंदर नरूला ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया. सुनील लोधी ने नर्मदा से जुड़े लोकगीतों के साथ बुंदेलखंडी भाषा में कई भजन प्रस्तुत किए. उनकी गायकी ने दर्शकों को खासा आकर्षित किया.
धुआंधार के तट पर भक्ति संगीतों ने बांधा समा
अपनी संगीत यात्रा के बारे में सुनील लोधी ने बताया कि, ''उन्होंने जीवन में कभी औपचारिक रूप से संगीत की शिक्षा नहीं ली और न ही उन्हें सरगम का ज्ञान है. हालांकि, लगातार अभ्यास करते-करते उन्होंने गायन की कला विकसित की. उनकी प्रस्तुतियों में लोक संस्कृति और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. महोत्सव के मंच पर जसविंदर नरूला ने भी भक्ति संगीत और भजनों की प्रस्तुति दी. उनके सुरों ने आयोजन में आध्यात्मिक रंग घोल दिया. इसके अलावा अन्य कलाकारों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्थानीय कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.
पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को नंबर-1 बनाने का लक्ष्य
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि, ''राज्य सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को पर्यटन के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनाना है. इसके लिए पर्यटन स्थलों के विकास के साथ नई संभावनाओं को तलाशा जा रहा है. जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं.''
नर्मदा महोत्सव का आयोजन रविवार को भी जारी रहेगा. भेड़ाघाट में खुले आसमान के नीचे नर्मदा के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आयोजित यह महोत्सव धार्मिक आस्था, लोक संस्कृति और पर्यटन को एक मंच पर लाने का माध्यम बना है.