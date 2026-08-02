130 रुपए की किस्त ने दिलाया राष्ट्रपति भवन का न्योता, द्रौपदी मुर्मू संग ब्रेकफास्ट करेगा जबलपुर का अमित
जबलपुर के दो युवकों की लॉटरी खुली, 2 दिनों के लिए राष्ट्रपति भवन के मेहमान होंगे, केंद्र की योजना के हितग्राही होने का मिला फायदा. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 8:59 AM IST|
Updated : August 2, 2026 at 9:05 AM IST
जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर के दो लोगों को इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मेहमान बनने का मौका मिला है. इन दोनों ने ही केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाया था. दरअसल, भारत सरकार 'एट होम' नाम से एक कार्यक्रम चलाती है. जिसके तहत जबलपुर के दो लोगों का नाम चयनित किया गया है. अमित कुमार और रोहित कुमार को 15 अगस्त को दिल्ली बुलाया गया है. इन्हें जबलपुर से दिल्ली तक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा.
3 दिन पहले आया कॉल, लगा फ्रॉड
अमित कुमार जबलपुर के रांझी में एमपी ऑनलाइन की दुकान चलाते हैं. आज से 3 दिन पहले उनके मोबाइल पर एक फोन आया जिसमें अमित कुमार से कहा गया कि, आपका नाम भाग्यशाली लोगों में शामिल किया गया है जिन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा. अमित कुमार को इस फोन पर भरोसा नहीं हुआ. हालांकि फोन श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के माध्यम से आया था.
शुरुआत में उन्हें लगा कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है. अमित कुमार को फोन करने वाले श्रम विभाग के अधिकारी ने उनसे कहा कि, उनके पास एक तो दिन में ही राष्ट्रपति भवन की ओर से आने वाला आमंत्रण पहुंच जाएगा. और 2 दिन में ही अमित कुमार के पास में राष्ट्रपति भवन से भेजा गया आमंत्रण पत्र पहुंच गया. जिसमें उन्हें राजपथ पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही वे राष्ट्रपति के मेहमान बनकर दिल्ली पहुंचेंगे, जहां उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने का मौका मिलेगा.
सरकारी योजना ने दिलाया राष्ट्रपति भवन का न्योता
दरअसल, अमित कुमार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में अपना खाता खोला था और इसमें वे हर महीने ₹130 की किस्त जमा कर रहे हैं. इस योजना में यदि कोई भी व्यक्ति ₹130 महीने की किस्त जमा करता है तो 60 साल की उम्र में उसे ₹3000 की स्थाई पेंशन मिलने लगेगी. अमित कुमार बीते 8 साल से हर महीने ₹130 की किस्त जमा कर रहे हैं. श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, आपके इसी योजना में लगातार किस्त जमा करने की वजह से आपको चयनित किया गया है.
- 27 साल से हक के इंतजार में कारगिल योद्धा के परिजन, कागजों में सिमटा गैस एजेंसी, फ्लैट और जमीन का वादा
- राष्ट्रपति भवन में बुंदेली पेंटिग्स का जलवा, निवाड़ी के ऋषभ वंशकार ने दिखाई प्रतिभा
- ग्वालियर से कूनो के लिए उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, चीता ज्वाला की 3 पीढ़ियों का करेंगी दीदार
मिलेगा VIP ट्रीटमेंट, करेंगे हवाई सैर
प्रोटोकॉल के अनुसार, अमित को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा. जबलपुर से लेकर दिल्ली तक जाने आने का हवाई टिकट अमित कुमार को पहुंचा दिया गया है. इसके साथ ही उन्हें दिल्ली में पूरी तरह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा. उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस की पैरादेवी वीआईपी दीर्घा में बैठकर देख सकेंगे. अमित कुमार का कहना है कि, ''उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मौका उन्हें जीवन में मिलेगा. इस सूचना के आने के बाद अमित कुमार के घर बधाइयां का ताता लगा हुआ है.
रोहित कुमार को भी मिला राष्ट्रपति भवन से न्यौता
भारत सरकार 'एट होम' नाम से एक कार्यक्रम चलाती है. इसके तहत हर साल अलग-अलग योजनाओं के हितग्राहियों को दिल्ली आमंत्रित किया जाता है. जबलपुर में अमित कुमार के अलावा बरेला के धनपुरी गांव में रहने वाले रोहित कुमार को भी इसी कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति भवन से न्यौता मिला है. वे भी अमित कुमार के साथी दिल्ली जा रहे हैं. जबलपुर में इसके पहले इसी तरह का न्योता एक स्कूल की छात्रा जिज्ञासा जैन को भी मिला था.