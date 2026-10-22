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जबलपुर में 11 केवी हाईटेंशन लाइन से टकराया विसर्जन जुलूस, करंट से 2 युवकों की मौत, कई घायल

जबलपुर में करंट से 2 युवकों की मौत ( ETV Bharat )

जबलपुर: मझौली में महाकाली प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. विसर्जन जुलूस के दौरान 11 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. मृतकों की पहचान विकास राजपूत और प्रिंस चौहान के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. घायलों को लेकर जब अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में ना ऑक्सीजन थी और ना ही एंबुलेंस में डीजल.

स्थानीय लोगों में तनाव