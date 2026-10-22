जबलपुर में 11 केवी हाईटेंशन लाइन से टकराया विसर्जन जुलूस, करंट से 2 युवकों की मौत, कई घायल
जबलपुर के मझौली में महाकाली प्रतिमा विसर्जन के दौरान फैला करंट, चपेट में आने से दो युवकों की गई जान. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 12:12 PM IST
जबलपुर: मझौली में महाकाली प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. विसर्जन जुलूस के दौरान 11 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. मृतकों की पहचान विकास राजपूत और प्रिंस चौहान के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. घायलों को लेकर जब अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में ना ऑक्सीजन थी और ना ही एंबुलेंस में डीजल.
स्थानीय लोगों में तनाव
जबलपुर के मझौली कस्बे में बुधवार रात में एक महाकाली प्रतिमा के विसर्जन का जुलूस जा रहा था. यह जुलूस जब नरेला नाम के तालाब के पास पहुंचा तभी सड़क के ऊपर से निकलता हुआ 11kv का एक तार प्रतिमा से टकरा गया और उसकी वजह से प्रतिमा के आसपास खड़े लोगों को करंट लग गया. इसमें दो युवाओं की मौत हो गई है और 15 से ज्यादा लोग घायल हैं. मृतकों की पहचान विकास राजपूत और प्रिंस चौहान के नाम से हुई है.
15 दिन पहले शिकायत, फिर भी नहीं हटाई गई लाइन
मझौली के स्थानीय निवासी राजेश तिवारी ने बताया कि, ''करीब 15 दिन पहले शांति समिति की बैठक में हाईटेंशन लाइन नीचे होने की शिकायत की गई थी. आरोप है कि बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर (JE) ने लाइन को ऊंचा कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई.'' स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शिकायत पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता, तो इस हादसे को टाला जा सकता था.
JE पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग
हादसे में जान गंवाने वाले युवकों के परिजन हर्षित राजपूत ने संबंधित JE के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है. इसके साथ ही मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई गई है. स्थानीय लोगों और करणी सेना ने भी बिजली विभाग, अस्पताल प्रबंधन और नगर पंचायत की भूमिका की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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घायलों के इलाज में देरी के भी आरोप
हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उपचार की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. परिजनों का आरोप है कि घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस में डीजल तक उपलब्ध नहीं था. वहीं, अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है.
अस्पताल में जुटी भीड़, प्रशासन से चर्चा जारी
घटना के बाद मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन मौजूद हैं. आक्रोशित लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं. स्थिति को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच लगातार चर्चा की जा रही है. मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री और मझोली से विधायक अजय बिश्नोई ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है.
जबलपुर में इसके पहले ऐसा ही हादसा गणेश पंडाल में करंट आने की वजह से हुआ था, इसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी. पिछले साल कुछ इसी तरह का हादसा जबलपुर की बरगी में एक पंडाल में करंट आने की वजह से दो लोगों की मौत हो गई थी. इतने बड़े आयोजन में आम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कहीं दुर्घटना की संभावना है तो वहां से बचकर चलें.