दो नाबालिग छात्राओं ने की आत्महत्या, स्कूल जाते समय आरोपी करता था छेड़छाड़

जबलपुर में 2 नाबालिग छात्राओं ने की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया नाबालिग आरोपी पर छेड़छाड़ करने का आरोप.

JABALPUR 2 GIRLS KILLED HIMSELF
मृतक के परिजन ने रोड जाम कर किया विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 11:12 PM IST

4 Min Read
जबलपुर: बरेला क्षेत्र में उस समय हड़कंप की स्थिति मच गई जब एक ही स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली. हालांकि फांसी लगाने के पीछे दोनों के अलग अलग कारण थे. एक छात्रा मनचले नाबालिग की छेड़खानी से परेशान थी, वहीं दूसरी छात्रा को पिता द्वारा लगाई गईं डांट का सदमा था, जिसके कारण उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया.

नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप

जानकारी के अनुसार, बरेला क्षेत्र में निवासी 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा पिछले कई महीनों से एक नाबालिग लड़के से परेशान थी. परिजनों के अनुसार, गाड़रखेड़ा गांव निवासी नाबालिग लड़का, छात्रा को काफी समय से परेशान कर रहा था. आरोप है कि आरोपी मृतक के साथ स्कूल जाते समय छेड़छाड़ करता था और कभी-कभी रास्ते में रोककर हांथ पकड़ के बाइक पर बैठने का बोलता था. इसके अलावा युवक उसे कभी-कभी अज्ञात मोबाइल नंबरों से फोन भी करता था.

मानसिक रूप से परेशान थी मृतक

तंग होकर छात्रा ने एक दिन अपने पिता को सब कुछ बताया. पिता ने तुरंत ही आरोपी युवक के गांव जा कर उसके पिता से शिकायत की, जिस पर उसे यह आश्वासन दिया गया था कि आगे से उनका लड़का ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा. इसके बावजूद लड़के ने अपने परिजनों की भी बात नहीं मानी. आरोप है कि शुक्रवार शाम को मनचले ने फिर कोई हरकत की थी जिस कारण मृतक मानसिक रूप से परेशान थी. खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई. देर रात जब लड़की के परिजनों ने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से कोई जवाब भी नहीं मिला. जिसके बाद परिवार ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा दिया. कमरे के अंदर लड़की मृत मिली.

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया थाना का घेराव

सूचना पर तुरंत बरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. छात्रा की आत्महत्या के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने बरेला थाने का घेराव किया और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. कुछ समय के लिए सड़क पर चक्काजाम की स्थिति भी बनी, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत कराया.

पिता की डांट से नाराज युवती ने की आत्महत्या

वहीं, दूसरा मामला इसी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 में देखने को मिला. यहां भी एक 15 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, परिजनों ने बताया कि छात्रा ने मां के पास रखे 500 रुपये बिना किसी को बताए निकाल लिए थे. शाम को जब इसकी जानकारी पिता को लगी, तो उन्होंने छात्रा को डांटते हुए दोबारा ऐसी गलती न करने की समझाइश दी. परिजन की डांट युवती को सदमे की तरह लगी और छात्रा गुमसुम और शांत हो गई. जिसके बाद तनाव की स्थिति में उसने आत्महत्या कर ली.

इस तरह एक ही क्षेत्र में दो युवतीयों का आत्महत्या करना, दिन भर आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बना रहा. थाना प्रभारी बरेला अनिल पटेल ने बताया कि "नाबालिग द्वारा आत्महत्या की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पंचनामा कराकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. परिजनों द्वारा एक लड़के के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया. जिसके कारण जाम सी स्थिति बन गई. फिलहाल परिजनों को आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म करवा दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है."

संपादक की पसंद

