चिलचिलाती धूप में 2 किन्नर साध्वी का हठयोग, धूनी जलाकर कर रहीं अग्नि तपस्या
मध्य प्रदेश के जबलपुर में 43 डिग्री तापमान में कड़ी धूप में बैठीं दो किन्नर साध्वी, गौरक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा का लिया प्रण, विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 4:40 PM IST
जबलपुर: जहां एक तरफ जबलपुर में दोपहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे में लोग धूप में नहीं निकल रहे हैं. इसी तपती धूप में दो साध्वी जबलपुर के तिलवारा पुल के पास अग्नि तपस्या कर रही हैं. साध्वी साक्षी का कहना है कि वह रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यह तब कर रही हैं. तेज धूप की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन इन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है.
45 डिग्री में साध्वियों का हठयोग
जबलपुर में आज यानि बुधवार दोपहर लगभग 12:00 का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था. इस तापमान में सामान्य धूप में खड़े रहना लोगों के लिए कठिन है. स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से धूप से बचने की अपील की है, क्योंकि तेज धूप की वजह से लू लगने का खतरा है और लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन इसी आग बरसाती धूप में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मां साक्षी जबलपुर के तिलवारा घाट में हठयोग कर रही हैं.
अंगीठी जलाकर धूप में हठ पर बैठीं 2 साध्वी
उन्होंने तिलवारा पुल के पास काली मंदिर के सामने धूनी रमाई है. अपने चारों तरफ उन्होंने गोबर के उपलों की कई अंगिठियां जलाई हैं और बीच में वे अपनी दूसरी साथी साध्वी पूजा के साथ बैठी हुई हैं. साध्वी साक्षी का कहना है कि "वे यह तप हिंदू धर्म की रक्षा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कर रही हैं. उनकी समाज और सरकार से मांग है कि गाय की रक्षा की जाए.
साध्वी साक्षी ने 3 साल पहले लिया था सन्यास
साध्वी साक्षी कहना है कि वह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं. उन्होंने 3 साल पहले सन्यास लिया था और इसी साल माघ मेले में उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया है." तिलवारा घाट में साध्वियों को तपस्या करते देखने आए गंगाराम दुबे ने बताया कि "गर्मी इतनी तेज है कि 5 मिनट भी धूप में खड़े नहीं रह पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में इन साधकों की तपस्या काफी कठिन है."
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साधू-संतों के अनोखे हठयोग
तिलवारा घाट पर ही रहने वाले दीपक कुमार सेन ने बताया कि "इनकी साधना बीते तीन दिनों से चल रही है. यह इसी तरह दोपहर में चिलचिलाती धूप में अग्नि के चारों तरफ बैठती हैं. दीपक कुमार का कहना है कि इस तरह के हठ योगी तिलवारा घाट पर अक्सर आते रहते हैं. कुछ योगी इसी तरह की अग्नि साधना करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ठंड के मौसम में जब बहुत तेज ठंड पड़ती है, तब वह ठंडे पानी से स्नान करते हैं.