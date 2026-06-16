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वर्ल्ड क्लास स्टेशन की ये कैसी राह, 1 घंटे मदन महल स्टेशन लिफ्ट में फंसे रहे 15 यात्री

स्टेशन पर नहीं था लिफ्ट इंजीनियर ( Etv Bharat )

जबलपुर : मध्य प्रदेश में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने का सपना देख रहे मदन महल में लिफ्ट फेल होने की घटना से कई दावों की पोल खुल गई है. जबलपुर के इस दूसरे प्रमुख स्टेशन पर सोमवार रात 15 यात्री लिफ्ट बंद होने से उसमें फंस गए. हैरानी की बात तो ये है कि जिस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करने की बात कही जाती है, वहां फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए स्टेशन पर लिफ्ट मैकेनिक तक मौजूद नहीं था. 1 घंटे मदन महल स्टेशन लिफ्ट में फंसे रहे 15 यात्री (Etv Bharat) अमरकंटक एक्सप्रेस के यात्री लिफ्ट में फंसे आनन-फानन में मेन स्टेशन से मैकेनिक बुलाकर यात्रियों को लिफ्ट से निकालने का प्रयास शुरू किया गया और लगभग 1 घंटे बाद लिफ्ट में फंसे यात्री बाहर आ पाए. ये घटना मदन महल स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 4 की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यात्रियों के लिए लगी इस लिफ्ट में अमरकंटक एक्सप्रेस से आने वाले 15 यात्री चढ़ गए. ओवरलोडेड लिफ्ट चल भी पड़ी लेकिन फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही रुक गई, जिसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई. इन यात्रियों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे.