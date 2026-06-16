वर्ल्ड क्लास स्टेशन की ये कैसी राह, 1 घंटे मदन महल स्टेशन लिफ्ट में फंसे रहे 15 यात्री
जबलपुर के मदन महल स्टेशन पर लिफ्ट हुई फेल, अमरकंटक एक्सप्रेस से निकलते ही यात्री लिफ्ट में फंसे, स्टेशन पर मौजूद नहीं था लिफ्ट मैकेनिक, विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 2:56 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने का सपना देख रहे मदन महल में लिफ्ट फेल होने की घटना से कई दावों की पोल खुल गई है. जबलपुर के इस दूसरे प्रमुख स्टेशन पर सोमवार रात 15 यात्री लिफ्ट बंद होने से उसमें फंस गए. हैरानी की बात तो ये है कि जिस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करने की बात कही जाती है, वहां फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए स्टेशन पर लिफ्ट मैकेनिक तक मौजूद नहीं था.
अमरकंटक एक्सप्रेस के यात्री लिफ्ट में फंसे
आनन-फानन में मेन स्टेशन से मैकेनिक बुलाकर यात्रियों को लिफ्ट से निकालने का प्रयास शुरू किया गया और लगभग 1 घंटे बाद लिफ्ट में फंसे यात्री बाहर आ पाए. ये घटना मदन महल स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 4 की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यात्रियों के लिए लगी इस लिफ्ट में अमरकंटक एक्सप्रेस से आने वाले 15 यात्री चढ़ गए. ओवरलोडेड लिफ्ट चल भी पड़ी लेकिन फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही रुक गई, जिसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई. इन यात्रियों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे.
स्टेशन पर नहीं था लिफ्ट इंजीनियर
यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और एएसआई विजय कुमार सिंह ने स्थिति देखकर लिफ्ट में फंसे हुए यात्रियों को ढाढस बंधाया. इसके बाद दूसरे स्टेशन से लिफ्ट मैकेनिक बुलाया गया. एएसआई विजय कुमार सिंह ने बताया, '' घटना रात 9.40 की है. मदन महल स्टेशन पर लिफ्ट सुधारने के लिए कोई इंजीनियर मौजूद नहीं था. स्टेशन पर लगी लिफ्ट के मेंटेनेंस और सुधार के लिए इंजीनियर मुख्य स्टेशन पर ही रहते हैं.''
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मदन महल स्टेशन की खुली पोल
मुख्य स्टेशन से लिफ्ट मैकेनिक शिवा मदन महल के लिए रवाना हुए. उन्हें मदन महल स्टेशन तक आने में जितना समय लगा तब तक 15 यात्री एक छोटी सी लिफ्ट में ही बंद होकर घुटते रहे. करीब एक घंटे बाद 10:30 बजे लिफ्ट खोली गई, और सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया. कई यात्री इसके बाद विवाद करने लगे, जिसके चलते रेलवे के कर्मचारियों ने उन्हें समझा बुझाकर रवाना कर दिया. इस घटना ने वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने का सपना देख रहे मदन महल की पोल खोल दी है.