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बारिश में सांप की तरह बाहर आ रहे मगरमच्छ, खंदारी जलाशय में दिखा 15 फीट का क्रोकोडाइल

जबलपुर के खंदारी जलाशय में देखा गया सबसे बड़ा मगरमच्छ, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने मगर का रेस्क्यू कर तालाब में छोड़ा.

JABALPUR CROCODILE SPOTTED
बारिश में सांप की तरह बाहर आ रहे मगरमच्छ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 2:10 PM IST

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जबलपुर: बरसात के मौसम में सांप, बिच्छू जैसे जानवरों का निकलना सामान्य बात है, लेकिन जबलपुर में कई इलाकों में लोग मगरमच्छ से परेशान हैं. बड़े-बड़े मगरमच्छ उनके घरों की नालियों में निकल रहे हैं. कुछ मगर खेतों तक पहुंच गए हैं. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट अवि वरशे का कहना है कि बीते कुछ दिनों में उन्होंने कई मगरमच्छों का रेस्क्यू किया है. वहीं जबलपुर की खंदारी जलाशय में उन्होंने 15 फीट तक लंबे मगर देखे हैं, जो संभवत जबलपुर के सबसे बड़े मगर हैं.

15 फीट लंबा मगरमच्छ दिखा

जबलपुर मगरमच्छ के प्राकृतिक निवास का ठिकाना बनता जा रहा है. यहां पहले भी मगरमच्छ मिलते थे, लेकिन अब इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब इन्हें आसानी से जबलपुर के कुछ तालाबों और नदियों में देखा जा सकता है. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट अवि वरशे ने बताया कि "जबलपुर के आसपास बीते 10 सालों में मगरमच्छों के रेस्क्यू और उनके प्राकृतिक निवास को विकसित करने की वजह से कई बड़े मगरमच्छ भी पाए जा रहे हैं. उन्होंने बीते दिनों डुमना नेचर रिजर्व के भीतर खनदारी जलाशय में लगभग 15 फीट लंबा मगरमच्छ देखा, अवि का कहना है कि उन्होंने अब तक जो मगरमच्छ देखे हैं, यह उनमें सबसे ज्यादा बड़ा था.

वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट ने किया मगर का रेस्क्यू (ETV Bharat)

झरने के पानी के सहारे मगर पहुंचा डुमना नेचर

अवि वरशे का कहना है कि जबलपुर में बीते दिनों खनदारी जलाशय के पास टेमर नाम के गांव में एक मगरमच्छ निकला, इसकी लंबाई लगभग तीन साढे़-तीन फीट थी. हालांकि यह बच्चा था और एक साल का था. जब बारिश शुरू हुई तो आसपास के झरनों का पानी तालाब में आने लगा और इसी पानी के सहारे ये मगर भी आगे बढ़ गया. लोगों ने इसकी हरकत, तब महसूस की, जब उनकी नाली में कोई हलचल हुई. शुरू में लोगों को लगा कि यह कोई सांप है, लेकिन जब उसे खोल कर देखा गया तो यह एक तीन फीट का बड़ा मगर था.

JABALPUR 15 FOOT CROCODILE
जलाशय से बाहर आया मगरमच्छ (ETV Bharat)

मगरमच्छ दिखने पर न बरतें लापरवाही

अवि वरशे ने इस मगर को रेस्क्यू किया और उसे वापस जबलपुर के खंदारी जलाशय में छोड़ दिया. अवि वरशे का कहना है कि मगरमच्छ एक खतरनाक जानवर है. यदि वह दिखता है, तो उससे पर्याप्त दूरी बनाकर रखें. एक बार यदि मगर ने किसी को पकड़ लिया और उसके बाद उसने घूमना शुरू कर दिया तो फिर उसकी पकड़ से नहीं निकाला जा सकता. इसलिए जबलपुर के आसपास जहां भी मगर पाए जाते हैं, वहां लोगों को नहीं जाना चाहिए और यदि मगर देख ले तो उससे पर्याप्त दूरी बना कर रखें. जबलपुर में पिछले साल गोकलपुर तालाब में भी मगरमच्छ देखे गए, जो निकलकर खमरिया फैक्ट्री के पास के गार्डन तक पहुंच गए.

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