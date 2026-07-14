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बारिश में सांप की तरह बाहर आ रहे मगरमच्छ, खंदारी जलाशय में दिखा 15 फीट का क्रोकोडाइल

बारिश में सांप की तरह बाहर आ रहे मगरमच्छ ( ETV Bharat )