जबलपुर के मंदिर में लगा 56 भोग, बलदाऊ के साथ कन्हैया ने छककर लिया पकवानों का लुत्फ
बलदाऊ मंदिर में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा. आस्था-परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजे मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:19 AM IST
जबलपुर: शहर के छोटे फुहारा के पास स्थित बलदाऊ मंदिर धार्मिक आस्था के साथ ऐतिहासिक विरासत का भी महत्वपूर्ण केंद्र है. करीब 147 साल पुराने इस मंदिर की नींव वर्ष 1879 में रखी गई थी. पंडित गोविंद लाल पुरोहित ने 1879 में मंदिर की नींव रखी थी. इसके निर्माण में राय बहादुर बंशीलाल अबीरचंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि मुनीम वल्लभदास कोठारी ने मंदिर को अंतिम स्वरूप देने में योगदान दिया था.
मंदिर में मराठा वास्तुकला की झलक
इस मंदिर की स्थापत्य शैली में मराठा वास्तुकला की झलक दिखाई देती है. प्रवेश द्वार पर बने बुर्ज, झरोखे, पुराने लकड़ी के दरवाजे और पत्थरों का फर्श इसकी ऐतिहासिक पहचान को दर्शाते हैं. मंदिर में भगवान बलदाऊ की नियमित पूजा-अर्चना होती है. हलषष्ठी, बलराम जयंती, जन्माष्टमी और दीपावली जैसे अवसरों पर यहां विशेष आयोजन किए जाते हैं.
मंदिर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट
अन्नकूट के मौके पर मंदिर में विशेष साज सज्जा के साथ ही शहनाई का भी आयोजन किया गया था. मंदिर में सुबह गोवर्धन पूजा हुई और शाम में अन्नकूट का आयोजन हुआ. जहां हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया. मंदिर के पुजारी पंडित सूरज शर्मा ने बताया, "अन्नकूट का आयोजन इस मंदिर की सबसे खास परंपराओं में शामिल है. इस अवसर पर भगवान बलदाऊ को 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है. इसमें माखन, मिश्री, दूध, दही, खीर और रबड़ी के साथ कई तरह की मिठाइयां शामिल होती हैं."
उन्होंने बताया, "भोग में मोतीचूर के लड्डू, पेड़ा, बेसन के लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, मालपुआ, बालूशाही, गुझिया और हलवा जैसे पकवान भी सजाए जाते हैं. इसके अलावा पूड़ी, कचौड़ी, दाल, चावल, खिचड़ी, सब्जियां और मौसमी फल भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं."
भगवान बलदाऊ का विशेष आशीर्वाद
मंदिर में पूजा करने पहुंची शालिनी नामदेव बताती हैं "वे मंदिर के पास ही रहती हैं और हर छोटे-बड़े आयोजन में शामिल होती हैं. मंदिर में होने वाला अन्नकूट आयोजन पूरे शहर में सबसे अलग होता है. उनके परिवार पर भगवान बलदाऊ का विशेष आशीर्वाद है. यही वजह है कि परिवार में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वे मंदिर पहुंचकर पूजा-पाठ जरूर करती हैं."
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करीब डेढ़ सदी पुराना यह मंदिर आज भी जबलपुर के लोगों की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए है. जबलपुर में इस तरह की कई मंदिर हैं जिनमें साल के अलग-अलग समय अलग-अलग विशेष आयोजन होते हैं और लोगों को सालभर इन आयोजनों का इंतजार रहता है.