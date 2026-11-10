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जबलपुर के मंदिर में लगा 56 भोग, बलदाऊ के साथ कन्हैया ने छककर लिया पकवानों का लुत्फ

बलदाऊ मंदिर में भव्य अन्नकूट का आयोजन ( ETV Bharat )

जबलपुर: शहर के छोटे फुहारा के पास स्थित बलदाऊ मंदिर धार्मिक आस्था के साथ ऐतिहासिक विरासत का भी महत्वपूर्ण केंद्र है. करीब 147 साल पुराने इस मंदिर की नींव वर्ष 1879 में रखी गई थी. पंडित गोविंद लाल पुरोहित ने 1879 में मंदिर की नींव रखी थी. इसके निर्माण में राय बहादुर बंशीलाल अबीरचंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि मुनीम वल्लभदास कोठारी ने मंदिर को अंतिम स्वरूप देने में योगदान दिया था.

मंदिर में मराठा वास्तुकला की झलक इस मंदिर की स्थापत्य शैली में मराठा वास्तुकला की झलक दिखाई देती है. प्रवेश द्वार पर बने बुर्ज, झरोखे, पुराने लकड़ी के दरवाजे और पत्थरों का फर्श इसकी ऐतिहासिक पहचान को दर्शाते हैं. मंदिर में भगवान बलदाऊ की नियमित पूजा-अर्चना होती है. हलषष्ठी, बलराम जयंती, जन्माष्टमी और दीपावली जैसे अवसरों पर यहां विशेष आयोजन किए जाते हैं.