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जबलपुर के 147 साल पुराने बलदाऊ मंदिर के सामने राजसी महलों की भव्यता भी फीकी

जबलपुर बलदाऊ मंदिर के सामने महलों की भव्यता भी फीकी ( ETV BHARAT )

सन् 1879 में जबलपुर में सेठ अबीरचंद हुआ करते थे. उन्होंने जबलपुर में छोटे फव्वारा के पास बलदाऊ मंदिर का निर्माण करवाया था. यह बलदाऊ मंदिर आज भी अपने प्राचीन गौरव की कहानी बयां करता है. जबलपुर के इतिहासकार आनंद राणा बताते हैं "इस मंदिर का निर्माण मराठा शैली में करवाया गया था. इसमें बाहर दो बड़ी मीनार हैं. बीच में एक झरोखा बनाया गया. आज भी इसमें डेढ़ सौ साल पुराने दरवाजे लगे हुए हैं. मंदिर में लाल पत्थर को काटकर बारीक नक्काशी की गई है."

जबलपुर : भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के कम ही मंदिर हैं. जबलपुर में भी बलदाऊ मंदिर है. ये मंदिर भी 1879 में बनाया गया था. मध्य प्रदेश में इस तरह का दूसरा मंदिर पन्ना में है. जबलपुर का यह मंदिर बिल्कुल महल जैसा दिखता है. पूरा मंदिर मराठा शैली में बनाया गया है. आज भी इस मंदिर की भव्यता देखते बनती है.

मंदिर की फर्श भी उसी जमाने की बनी हुई है, जिसे बहुत बारीकी से काटकर पत्थरों के जरिए बनाया गया. मंदिर के ठीक बीच में एक फव्वारा है. ये मंदिर देखने में किसी महल से कम नहीं लगता. भगवान बलराम की मूर्ति काले पत्थर की है. मंदिर में रुकने की व्यवस्था भी है. मंदिर के पीछे बड़ी गौशाला भी बनाई गई थी, जिसमें आज भी गायें रहती हैं. इतिहासकार डॉ.आनंद राणा बताते हैं "भगवान बलराम को खेती पशुपालन और प्रकृति संरक्षण के रूप में जाना जाता है. बलराम जयंती पर हल की पूजा की जाती है. खेती में उपयोग किए जाने वाले दूसरे औजारों की पूजा की जाती है. इसके साथ ही पशुधन की पूजा की जाती है."

जबलपुर का बलदाऊ मंदिर मराठा वास्तुकला का अद्भुत नमूना (ETV BHARAT)

बलदाऊ को दूध नहीं, भैंस के दूथ का भोग

हरछठ पर बलदाऊ की पूजा भी सामान्य पूजा से हटकर होती है. बलदाऊ को गाय के दूध का भोग न लगाकर भैंस के दूध और माखन का भोग लगाया जाता है. मंदिर के पुजारी सावन शर्मा ने बताया "बलदाऊ के सामान्य तौर पर कम मंदिर देखने को मिलते हैं. महाकौशल में केवल जबलपुर में बलदाऊ का मंदिर है. इसी तरह का एक मंदिर पन्ना में है. इसके अलावा एक मंदिर वृंदावन में है. जबलपुर के बलदाऊ मंदिर में पूरे साल सभी त्योहार मनाए जाते हैं. खासतौर पर कृष्ण जन्माष्टमी और होली बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है."

सेठ अबीरचंद ने बनवाया था बलदाऊ मंदिर (ETV BHARAT)

संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत

आज बलराम जयंती के साथ हरछठ भी मनाई जाती है. हरछठ का व्रत महिलाएं संतान की सुख समृद्धि के लिए करती हैं और वह प्रकृति से जुड़े हुए उत्पादों के जरिए पूजा पाठ करती हैं. प्रकृति से जुड़े पेड़-पौधों की भी पूजा पाठ की है. संतान की सुख समृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है.