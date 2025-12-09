ETV Bharat / state

छात्रों ने गदाधारी भीम और दुर्योधन जैसे चलाए मुगदर, जबलपुर में पौराणिक खेल का आयोजन

जबलपुर में गदा की 13वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन. पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा को दूसरा और मध्य प्रदेश को मिला तीसरा स्थान.

JABALPUR GADA NATIONAL CHAMPIONSHIP
जबलपुर में गदा स्पोर्ट की 13वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 11:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: गदा या मुगदर भारत का परंपरागत शस्त्र रहा है. ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल में गदा का प्रयोग हनुमान जी करते थे. महाभारत के तो कई पात्र बलराम, गदाधारी भीम, दुर्योधन जैसे कई योद्धा थे जो गदा का प्रयोग करते थे. गदा का प्रयोग भारतीय अखाड़े में पहलवान भी करते हैं लेकिन गदा को कहीं पर भी लड़ाई के रूप में अब इस्तेमाल नहीं किया जाता.

क्या आपको पता है कि गदा चलाना एक खेल भी है. जबलपुर में गदा स्पोर्ट की 13वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 16 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. परंपरागत खेलों से हटकर भारत का पौराणिक खेल एक बार फिर खिलाड़ियों को पसंद आ रहा है और चलन में भी आ रहा है.

जबलपुर में पौराणिक खेल का आयोजन (ETV Bharat)

गदा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहुंचे 16 राज्यों के खिलाड़ी

जबलपुर में गदा की 13वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी रहे दूसरा स्थान हरियाणा के खिलाड़ियों को मिला और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा.

मध्य प्रदेश गदा संगठन के महासचिव रामकिशोर सोनी बताते हैं कि "पहली बार चंडीगढ़ ओलंपिक संगठन ने गदा को खेल के रूप में मान्यता दी .फिर देशभर में इस खेल के संगठन बनाए गए और प्रशिक्षक तैयार हुए. आज भारत के 16 राज्यों में इस खेल के सैकड़ों खिलाड़ी हैं. इसके साथ ही यह खेल नेपाल-श्रीलंका जैसे देशों में भी खेला जाता है. यहां हुई गदा प्रतियोगिता में 16 राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए."

National Mudgar gada Championship
छात्रों ने गदाधारी भीम और दुर्योधन जैसे चलाए मुगदर (ETV Bharat)

'बाजार में नहीं मिलती यह गदा'

महासचिव रामकिशोर सोनी बताते हैं कि "जिस गदा का स्पोर्ट में इस्तेमाल हम करते हैं वह बाजार में नहीं मिलती बल्कि संगठन खुद इसे विशेष रूप से तैयार करवाता है. इस गदा में ऊपर का हिस्सा रबड़ का होता है. इसके नियम बड़े सरल हैं. खिलाड़ी किसी को भी पूरी तरह घुमा कर गदा नहीं मार सकता. दोनों खिलाड़ी आपस में गदा से लड़ते हैं और एक दूसरे के शरीर में टच करने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा बार टच कर लेता है वह जीत जाता है."

16 STATES PLAYERS PARTICIPATED GADA
गदा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहुंचे 16 राज्यों के खिलाड़ी (ETV Bharat)

'बच्चों में गदा खेल को लेकर बढ़ रही रुचि'

जबलपुर के एक निजी स्कूल में इस प्रतियोगिता का आयोजिन किया गया. इस स्कूल के प्रिंसिपल विलियम डायस ने बताया कि "सामान्य तौर पर स्कूलों में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है लेकिन इन खेलों में बहुत अधिक कंपटीशन है. हमने परंपरागत खेल को चुना है और जब से प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ियों को हमारे स्कूल के छात्रों ने देखा है तब से इस खेल के प्रति बच्चों में रुचि जागी है."

GADA 13TH NATIONAL CHAMPIONSHIP
परंपरागत खेलों को जीवित करने की कोशिश (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी मोनिका जैन ने बताया कि उनका बेटा भी गदा चलाना सीख रहा है. इस खेल की वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है और वह पहले से ज्यादा अनुशासित है और खुद को मजबूत महसूस करता है.

'परंपरागत खेलों को जीवित करने की कोशिश'

महासचिव रामकिशोर सोनी का कहना है कि "कुछ मशहूर खेलों की वजह से देश के परंपरागत खेल पिछड़ गए हैं. हम फिर से इन खेलों को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं. यह खेल उधार के खेल नहीं हैं बल्कि हमारे यह अपने खेल हैं इसलिए इन्हें जिंदा रखना जरूरी है. खेल संस्कृति का सबसे अच्छा हिस्सा है क्योंकि खेल के माध्यम से न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है बल्कि खेल मन और मस्तिष्क को भी तंदुरुस्त रखता है. इसलिए जीवन में किसी न किसी खेल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है और ऐसे में यदि कोई परंपरागत खेल हो तो उसकी की बात ही अलग रहती है.

TAGGED:

GADA 13TH NATIONAL CHAMPIONSHIP
16 STATES PLAYERS PARTICIPATED GADA
MACE SPORT CHAMPIONSHIP JABALPUR
NATIONAL MUDGAR GADA CHAMPIONSHIP
JABALPUR GADA NATIONAL CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.