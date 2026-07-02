मानसून में रहें सावधान!, स्कूल में खेल रहे बच्चे को सांप ने काटा, विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती
जबलपुर में निजी स्कूल के मैदान में खेल रहे बच्चे को सांप ने काटा, सरकारी अस्पताल में हो रहा है बच्चे का इलाज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 4:09 PM IST
जबलपुर: जबलपुर शहर के बीचो-बीच एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले सातवीं क्लास के बच्चे को मैदान में खेलने के दौरान एक सांप ने काट लिया. बच्चे को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हालांकि, बच्चे की हालत स्थिर है. डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे पर जहर का कोई असर नहीं है लेकिन इस घटना ने यह चेतावनी दी है कि मानसून के आते ही सुनसान क्षेत्र में लोगों को सतर्क होकर कामकाज करना चाहिए. स्कूल में भी मैदान अक्सर सुनसान इलाके में होते हैं और यहां पर जीव जंतुओं के होने की संभावना बनी रहती है.
लंच में खेलने के दौरान बच्चे को सांप ने काटा
बारिश का मौसम आते ही सबसे ज्यादा मामले सांप काटने के आते हैं. जबलपुर में अभी पहली बारिश हुई है और एक सनसनी खेज मामला स्कूल से सामने आया है. जबलपुर शहर के ठीक बीचो-बीच एक बड़ा और पुराना निजी स्कूल है. इसी स्कूल में 12 साल का एक बच्चा सातवीं क्लास में पढ़ता है. वह स्कूल में लंच के दौरान मैदान में खेल रहा था तभी उसका कहना है कि उसे एक सांप ने काट लिया.
विक्टोरिया अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया
जैसे ही लड़के ने इस बात की जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी कि उसे सांप ने काट लिया तो तुरंत स्कूल प्रबंधन ने एंबुलेंस बुलाई और पीड़ित बच्चे को जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती करवाया.
अस्पताल के डॉ. विजय सिंह का कहना है कि "बच्चे के हाथ पैर पर कटे हुए के निशान हैं, लेकिन सांप के काटने जैसा कोई असर नजर नहीं आ रहा है. हालांकि बच्चे के तमाम ब्लड टेस्ट करवा दिए गए हैं और बच्चा स्थिर स्थिति में है. " डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की स्थिति को देखते हुए लगता है कि बच्चे को काटने का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है और उसके शरीर पर किसी किस्म के जहर जैसे कोई असर नजर नहीं आ रहे है.
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पहली बारिश की वजह से जीव जंतु जिन बिलों में या जिन जगहों पर रहते हैं वहां अक्सर पानी भर जाने की वजह से उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है. ऐसी स्थिति में कई बार वह मानव संपर्क में आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग इनका शिकार हो जाते हैं. इसलिए इस मौसम में लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सुनसान स्थान पर या जहां भी जीव जंतु के होने की संभावना है वहां सतर्क होकर रहें.