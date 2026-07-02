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मानसून में रहें सावधान!, स्कूल में खेल रहे बच्चे को सांप ने काटा, विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती

जबलपुर में लंच में खेलने के दौरान बच्चे को सांप ने काटा ( ETV Bharat )