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जबलपुर में एक घर से निकले 12 जहरीले सपोले, छोटा सा सांप भी हो सकता है जहरीला

तलाशी शुरू की गई तो करीब एक फीट लंबे कोबरा के सपोले एक-एक कर सामने आने लगे. कुछ ही देर में करीब एक दर्जन सांप के बच्चे बरामद किए गए. सर्प विशेषज्ञ अवि बरसे के मुताबिक "ये सभी कोबरा के बच्चे हैं और संभव है कि आसपास ही कोबरा ने अंडे दिए हों और उनसे बच्चे निकले हों."

ग्वारीघाट रोड स्थित बोस कॉलोनी के ठीक पीछे आर्मी क्षेत्र है, जहां जंगल है. जंगल और हरियाली की वजह से इस इलाके में अक्सर सांप और अन्य जंगली जीव दिखाई देते हैं. बोस कॉलोनी निवासी मनीष ने घर के आसपास छोटे सांप दिखाई देने की सूचना सर्प विशेषज्ञ अवि बरसे को दी. सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे.

जबलपुर : बारिश के मौसम में शहर में सांपों के निकलने का सिलसिला बढ़ गया है. जबलपुर की बोस कॉलोनी में एक सप्ताह से कोबरा के सपोले निकलने से लोग दहशत में हैं. कॉलोनी में एक साथ करीब एक दर्जन कोबरा के बच्चे मिलने के बाद स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार सांप के बच्चे कहां से आ रहे हैं.

छोटे सांप को भी कम खतरनाक न समझें

सर्प विशेषज्ञ ने लोगों को सावधान करते हुए कहा "सांप का बच्चा छोटा होने के बावजूद उसे कम खतरनाक नहीं समझना चाहिए. कोबरा जहरीला सांप है और उसके बच्चे भी विषैले होते हैं. इसलिए यदि घर या आसपास छोटा सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या उसके साथ खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. बारिश का मौसम सांपों के प्रजनन और उनके बच्चों के बाहर निकलने का समय होता है. यही वजह है कि इस दौरान शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में सांप के बच्चे दिखाई दे रहे हैं."

घर में सांप दिखे तो न छेड़ें

सर्प विशेषज्ञ सनी ने बताया "बारिश के दौरान सांपों के घरों और आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने के मामले बढ़ जाते हैं. यदि घर में सांप दिखाई दे तो उसे छेड़ने या मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उस पर नजर रखते हुए तत्काल सर्प विशेषज्ञ या रेस्क्यू टीम को सूचना देना बेहतर है. सांप के काटने पर झाड़-फूंक में समय न गंवाएं. सर्प विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि इस मौसम में विशेष सावधानी बरतें. रात में बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें और घर के आसपास साफ-सफाई रखें."

सांप काटे तो तुरंत अस्पताल पहुंचें

यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसे बिना समय गंवाए अस्पताल ले जाना चाहिए. सांप के काटने के बाद झाड़-फूंक या किसी घरेलू उपचार में समय बर्बाद करना जानलेवा हो सकता है. हालांकि सभी सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन जहरीले सांप के काटने की स्थिति में समय पर अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है.