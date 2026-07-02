नर्मदा नदी पर अल्ट्रा मॉडर्न एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज, 114 KM आउटर रिंग रोड बदलेगा जबलपुर का हुलिया
3540 करोड़ रुपए की जबलपुर आउटर रिंग रोड परियोजना कनेक्ट करेगी 3 राष्ट्रीय राजमार्ग, नई तकनीक से नर्मदा पर बनेगा ब्रिज. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 6:21 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 6:46 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक जबलपुर क्षेत्र की तस्वीर जल्द ही एक सड़क से बदलने जा रही है. जबलपुर के विकास को गति देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 114 किलोमीटर लंबी जबलपुर आउटर रिंग रोड परियोजना को आकार दिया जा रहा है. 3540 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पांच अलग-अलग पैकेजों में विकसित किया जा रहा है. इस रिंग रोड से जबलपुर शहर की देश के 3 प्रमुख नेशनल हाईवे से कनेक्टीविटी और बेहतर हो जाएगी. इससे जबलपुर से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र रूट पर आवागमन सुगम हो जाएगा. इस रिंग रोड की डेड लाइन भी तय कर दी गई है.
औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में जबलपुर शहर की अपनी अलग पहचान है. एनएचएआई द्वारा तैयार किए जा रहे रिंग रोड से जबलपुर शहर के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रहा है. इस रिंग रोड को पूरा करने की समय सीमा अक्टूबर 2027 निर्धारित की गई है.
यह रिंग रोड नेशनल हाईवे 45, नेशनल हाईवे 34, नेशन हाईवे 30 और राज्य राजमार्ग 37 ए सहित कई प्रमुख मार्गों का आवागमन सरल करने जा रहा है. परियोजना के डायरेक्टर पीयूष यदुवंशी बताते हैं कि "आउटर रिंग रोड तैयार होने से इन राजमार्गों पर आवागमन और बेहतर होने जा रहा है. इसके तैयार होने के बाद बिना जबलपुर शहर में दाखिल हुए आगे की यात्रा जारी रखी जा सकेगी, इससे यात्रा का समय बचेगा साथ ही शहर में ट्रैफिक का दवाब कम होगा.
नर्मदा नदी पर बनेगा एक्स्ट्राडोज्ड तकनीक वाला ब्रिज
इस परियोजना के तहत करीब 14 प्रमुख पुल, 37 छोटे पुल, 3 फ्लाई ओवर, 4 रेलवे ओवर ब्रिज, 12 व्हीक्यूलर अंडरपास, 23 लाइट व्हीक्यूलर अंडरपास, 2 एलिवेटेड संरचनाएं, 3 ओवरपास और करीबन 332 कल्वर्ट का निर्माण किया जा रहा है. निर्माणाधीन रूट पर जल निवासी की भी बेहतर व्यवस्था की जा रही है. पीयूष यदुवंशी कहते हैं कि "यह परियोजना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है.
इस परियोजना में सबसे अहम हिस्सा नर्मदा नदी पर निर्मित हो रहा है. यहां अत्याधुनिक एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज तैयार किया रहा है. इस आधुनिक ब्रिज में गर्डर ब्रिज और केबल स्टेयड ब्रिज की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि नर्मदा नदी के भारी प्रवाह को भी यह आसानी से झेल सके. देश में सबसे लंबा एक्स्ट्राडोज्ड पुल गुजराज के भरूच में नर्मदा नदी पर ही बना है.
ये भी पढ़ें:
- मध्य प्रदेश में बन रहा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट स्टाइल में रोड, ट्रंपेट इंटरचेंज जंक्शन पर उड़ान भरेंगे वाहन
- बोरगांव-शाहपुर 4 लेन से एमपी-महाराष्ट्र की दूरी घटेगी, खंडवा का हाईवे खोलेगा कमाई का रास्ता
40 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश होगी उपयोग
इस रिंग रोड में निर्माण की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश का भी उपयोग किया जा रहा है. इसमें करीबन 40 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा. पीयूष यदुवंशी के मुताबिक इस परियोजना के तैयार होने से इसका लाभ जबलपुर शहर को नहीं मिलगा, बल्कि आसपास के कुशनेर, अमझर, पाटन, सिहोरा, शाहपुरा, बरेला, मानेगाव, गढ़ा जैसे कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को भी सीधा फायदा पहुंचेगा. इससे ग्रामीणों को उनकी उपज को बाजार तक लाना ज्यादा आसान होगा. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों, वेयरहाउस, लाॅजिस्टिक्स पार्क और दूसरे व्यापारिक केन्द्रों तक आवागमन सहज होगा.