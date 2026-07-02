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नर्मदा नदी पर अल्ट्रा मॉडर्न एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज, 114 KM आउटर रिंग रोड बदलेगा जबलपुर का हुलिया

नर्मदा नदी पर बनेगा एक्स्ट्राडोज्ड तकनीक वाला ब्रिज ( Photo by NHAI )