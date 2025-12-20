ETV Bharat / state

हनुमान ताल में है 100 साल पहले बनी गुमनाम कोठी, सोने के पेंट से लिखे हैं संस्कृत के मंत्र

जबलपुर में राजस्थानी वास्तुकला का कोठी. बेल्जियम, जर्मनी और इटली से सामान लाकर बनाई गई थी खूबसूरत इमारत. हेरिटेज का दर्जा दिलाने की कोशिश.

जबलपुर: हनुमान ताल के पास एक शानदार महल है, जिसे राजस्थान से आए हुए एक मारवाड़ी परिवार ने बनाया था. आज से लगभग 100 साल पहले बना यह महल आज भी जबलपुर शहर की सबसे खूबसूरत इमारत में से एक है. इस इमारत के भीतर सोने के पेंट का इस्तेमाल करके मंत्र लिखे गए हैं, जो आज भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं. इस इमारत के निर्माण में बेल्जियम, जर्मनी और इटली से मंगाए गए सामान का उपयोग किया गया है.

1885 में शुरू हुआ था कोठी का निर्माण

लगभग 225 साल पहले मारवाड़ के जैसलमेर से खुशाल चंद्र मालपानी जबलपुर में आकर बस गए थे. इन लोगों ने जबलपुर के हनुमान ताल के पास अपना ठिकाना बनाया था. इसी परिवार के एक सदस्य बल्लभ दास ने 1885 में अपनी कोठी बनाने की शुरुआत की. उस जमाने में इस तरह की कोठियां केवल राजस्थान में बनती थी.

जबलपुर में राजस्थानी वास्तुकला का कोठी (ETV Bharat)

अंग्रेज आर्किटेक्ट ने बनाया कोठी का डिजाइन

इसी परिवार के सदस्य नवनीत महेश्वरी बताते हैं कि "यह कोठी 1905 में बनकर तैयार हुई थी. इसे बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा, क्योंकि उस जमाने में इस तरह का आर्किटेक्चर यहां नहीं बनाया जा रहा था. इसे किसी अंग्रेज आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था. इसमें लोहे के जो सामान लगे हैं, वह जर्मनी से मंगाए गए थे. इस महल में जो कांच लगा है, उसे बेल्जियम से लाया गया था. इसके टाइल्स ओरिजिनल इटालियन टाइल्स हैं, जो उस जमाने में केवल इटली में ही बनते थे. इसमें मकराना मार्बल लगा है, जिसे बनाने के लिए राजस्थान से कारीगर आए थे."

बिना पिलर 2 बैडमिंटन कोर्ट के बराबर बना है हॉल

इस महल में एक गुप्त तहखाना है और उसके ऊपर यह तीन मंजिला बिल्डिंग है. सबसे ऊपर वाली मंजिल पर 2 बैडमिंटन कोर्ट के बराबर 1 हॉल है, जिसमें पार्टियां होती थीं. उस हॉल का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि उसमें एक भी पिलर नहीं है. महल का मुख्य गेट मार्बल की कटाई करके बनाया गया था. इसमें भी शानदार नक्काशी नजर आती है.

Jabalpur Hanuman Tal kothi
सीलिंग पर बनी पेटिंग (ETV Bharat)

सोने के पेंट से लिखे हैं संस्कृत के मंत्र

नवनीत महेश्वरी का कहना है कि "इस महल की सबसे खास बात यह है कि इसमें सोने के पेंट से संस्कृत के मंत्र लिखे हुए हैं, जिनकी आज भी चमक बरकरार है. वहीं, इस महल में लकड़ियों पर शानदार नक्काशी कर डिजाइन बनाया गया है. इसकी सीलिंग पर पेंटिंग बनाई गई हैं, जो राजस्थान की हवेलियों में देखने को मिलती हैं. कोठी के भीतर 1 बहुत सुंदर कांच का झूमर भी है."

Jabalpur Unique Maheshwari kothi
जर्मनी और इटली से सामान लाकर बनाया गया इमारत (ETV Bharat)

कोठी का आधा हिस्सा पड़ा है बंद

पुश्तैनी बंटवारे की वजह से महल का आधा हिस्सा एक दूसरे परिवार के पास में है, जिसे उन्होंने पूरी तरह बंद कर दिया है. वहीं, आधे हिस्से की जिम्मेदारी नवनीत महेश्वरी के पास में है. नवनीत इस हिस्से को पूरी तरह सुरक्षित करके रखे हुए हैं. उनकी कोशिश है कि इतिहास की यह बेहतरीन धरोहर बची रहे. इसलिए वे लगातार इसका मेंटेनेंस करते रहते हैं.

gold paint Sanskrit mantras
सोने की पेंट से लिखे संस्कृत के मंत्र (ETV Bharat)

'हेरिटेज का दर्जा दिलाने सरकार से हो रही बात'

नवनीत महेश्वरी ने बताया कि "लंबे समय तक यह इमारत मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके की सबसे ऊंची और बड़ी इमारत रही. आज भी इसकी छत से पूरे जबलपुर को देखा जा सकता है." वे आगे कहते हैं, "देश में कुछ जगहों पर निजी इमारत को भी हेरिटेज का दर्जा मिला है और इसकी वजह से उनका संरक्षण हो पाया है. हमने भी सरकार से बात की है और अभी इस विषय में चर्चा चल रही है. लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है."

Rajasthani architecture Kothi
जबलपुर में राजस्थानी वास्तुकला का कोठी (ETV Bharat)

बिल्डिंग में संचालित है 1 स्कूल

इस इमारत में अब कुछ दफ्तर और 1 स्कूल का संचालन होता है. यह बिल्डिंग फिलहाल किसी के रहने के इस्तेमाल में नहीं आ रही है, लेकिन इसका सौंदर्य लोगों को अपनी ओर खींच लाता है. इसलिए जबलपुर के इतिहास को जानने वाले लोग अक्सर इसकी फोटो लेते हुए नजर आते हैं.

