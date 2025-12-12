कोयले के दाम गिरे, बिजली उत्पादन की लागत घटी फिर भी रेट क्यों बढ़ें? जबलपुर में विरोध प्रदर्शन
मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और बिजली कंपनियां बिजली के रेट बढ़ाने की तैयारी. इसके विरोध में लोग सड़कों पर.
Published : December 12, 2025 at 7:56 PM IST
जबलपुर : बिजली बिलों को 10% तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. उपभोक्ताओं के संरक्षण से जुड़े संगठन का आरोप है कि राज्य सरकार गुप्त तरीके से बिजली के दाम बढ़ाना चाह रही है. जब कोयले के दाम कम हुए हैं तो सरकार को बिजली के दम नहीं बढ़ाना चाहिए.
किस आधार पर बढते हैं बिजली बिल
मध्य प्रदेश में बिजली के दाम तय करने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम 2003 के तहत की जाती है. इसमें बिजली कंपनियां यह बताती हैं कि उनका खर्च कितना रहा है और उन्हें आय कितने की हुई. आने वाले साल में लगभग कितना खर्च होने जा रहा है. उसके लिए कितने अतिरिक्त पैसे की जरूरत है. इसके हिसाब से बिजली के दाम बढ़ाये जाने की प्रक्रिया की जाती है. यह पूरी तैयारी के साथ विद्युत नियामक आयोग के सामने टैरिफ पिटीशन पेश की जाती है.
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का विरोध
जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हर बार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का विरोध किया है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने शुक्रवार को जबलपुर में घंटाघर के पास बिजली कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. मंच का कहना है कि हर बार जब भी बिजली के दाम बढ़ाए जाते थे तो टैरिफ पिटीशन सार्वजनिक की जाती थी.
लोगों को पता ही नहीं लगा कि सरकार बिजली के दाम बढ़ाने जा रही है. साल 2026 के लिए बिजली कंपनी की ओर से विद्युत नियामक आयोग के सामने बिजली बिलों में 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है.
- 50 से 150 यूनिट तक- बिजली उपभोक्ता को अभी ₹5.23 प्रति यूनिट कि दर से बिजली मिल रही थी, जिसे अब ₹5.62 किया जा रहा है. इसमें लगभग 39 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है.
- इसी तरह 150-300 यूनिट तक- फिलहाल 6.61/रुपये है, जिसे बढ़ाकर 7.11 करने का प्रस्ताव है. इसमें 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया गया है.
- 300 यूनिट से ज़्यादा - अभी 6.80 रुपये प्रति यूनिट है जिसे बढ़ाकर 7.11 रूपए प्रति यूनिट करने प्रस्ताव है, इस तरह 31 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी करने की तैयारी है.
नियामक आयोग सुनता है जनता की आपत्ति
इसके लिए बिजली कंपनियां पिछले साल का आय व्यय का लेखा-जोखा और प्रस्तावित दरों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करती हैं. कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में इसे जारी किया जाता है. इस जमा खर्च पर यदि किसी को आपत्ति है तो विद्युत नियामक आयोग के सामने वह अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है. नियामक आयोग आपत्तियों को सुनता है और इसके बाद टैरिफ पिटीशन पर फैसला लिया जाता है.
कोयले के दाम कम हुए तो बिजली के रेट भी कम हों
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पी.जी. नाजपांडे का कहना है "बीते दिनों कोयल पर जीएसटी कम हुई है. ऐसी स्थिति में कोयले के दाम कम हुए हैं. मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री कहते रहे हैं कि जैसे कोयल के दाम बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बिजली के दाम बढ़ाने पड़ते हैं. अब जबकि कोयले के दाम कम हुए हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को बिजली के दाम कम करना चाहिए."
मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां फिलहाल घाटी में नहीं है और कोयले के दाम कम होने की वजह से लागत भी कम हुई है. ऐसी स्थिति में बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाने चाहिए. आम जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है. बढ़े हुए बिजली बिल उसे और परेशान कर देंगे.