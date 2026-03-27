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IVRI बरेली में नई तकनीक से साहीवाल नस्ल के 5 बछड़ों का जन्म; डेयरी क्षेत्र में बड़ी प्रगति

IVRI बरेली में नई तकनीक से साहीवाल नस्ल के 5 बछड़ों जन्म. ( Photo Credit: ETV Bharat )