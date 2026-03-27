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IVRI बरेली में नई तकनीक से साहीवाल नस्ल के 5 बछड़ों का जन्म; डेयरी क्षेत्र में बड़ी प्रगति

IVRI के निदेशक डॉ. राघवेंद्र भट्ट ने इस सफलता को देश के पशुधन विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है.

IVRI बरेली में नई तकनीक से साहीवाल नस्ल के 5 बछड़ों जन्म.
IVRI बरेली में नई तकनीक से साहीवाल नस्ल के 5 बछड़ों जन्म. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 10:44 AM IST

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बरेली: भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) ने आधुनिक तकनीक से साहीवाल नस्ल के 5 स्वस्थ बछड़ों का जन्म कराया है. IVRI ने उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके साहीवाल नस्ल के 5 बछड़ों जिसमें 4 नर और 1 मादा का सफल जन्म कराया है.

IVRI के निदेशक डॉ. राघवेंद्र भट्ट ने इस सफलता को देश के पशुधन विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया. वहीं, ICAR के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने कहा कि ऐसी तकनीकें किसानों की आय बढ़ाने और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने में मदद करेंगी.

नई तकनीक कम खर्चीली: भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) पहले भी एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक से कई बछड़ों का उत्पादन कर चुका है. अब OPU-IVF नई तकनीक ज्यादा प्रभावी और कम खर्चीली साबित हो रही है.

IVRI के निदेशक डॉ. राघवेंद्र भट्ट ने बताया कि भविष्य में इस तकनीक के जरिए और बेहतर नस्ल के पशु तैयार किए जाएंगे, जिससे दूध उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

डेयरी क्षेत्र में बड़ी प्रगति.
डेयरी क्षेत्र में बड़ी प्रगति. (Photo Credit: ETV Bharat)

डेयरी क्षेत्र में बड़ी प्रगति: यह उपलब्धि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए बड़ी प्रगति मानी जा रही है. संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्ट्रासाउंड आधारित ओसाइट एस्पिरेशन, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) और एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है.

इन तकनीकों के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले जर्म प्लाज्म से बछड़ों को विकसित किया गया. पहली बछिया ‘गौरी’ (मादा) 28 फरवरी 2026 को जन्मी. अगले 4 दिनों में 4 स्वस्थ नर बछड़ों का जन्म हुआ. यह पूरा कार्य डॉ. बृजेश कुमार के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने किया.

डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि जिन पशुओं का चयन किया गया, वह उच्च दूध उत्पादन क्षमता वाले हैं. दाता साहीवाल गाय रोजाना 12 लीटर से अधिक दूध देती है. उपयोग किया गया वीर्य भी प्रमाणित उच्च उत्पादन वाले सांड का था.

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