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वन विभाग के स्टोर रूम से गायब हो गए हाथी दांत! मुख्यालय को संख्या और वजन तक पता नहीं, जानिए पूरा मामला

स्टोर रूम से गायब हो गए हाथी दांत (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

देहरादून: लैंसडाउन वन प्रभाग की लालढांग रेंज से हाथी दांत गायब होने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. स्थिति यह है कि प्रकरण सामने आने के कई दिनों बाद भी अब तक वन मुख्यालय गायब हाथी दांत की संख्या और उसके वजन को लेकर पूरी जानकारी नहीं ले पाया है. यह सब तब है जब विभाग की तरफ से पुलिस में भी FIR दर्ज करवाई जा चुकी है और कई सालों से स्टोर में रखे हाथी दांत विभाग को ढूंढे से भी नहीं मिल रहे हैं.

विभाग को ही हाथी दांतों के गायब होने की भनक तक नहीं: लैंसडाउन वन प्रभाग की लालढांग रेंज इन दिनों चर्चाओं में है. चर्चा इसलिए क्योंकि इस रेंज के स्टोर से हाथी के पांच दांत गायब होने का मामला सामने आया है.