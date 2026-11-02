वन विभाग के स्टोर रूम से गायब हो गए हाथी दांत! मुख्यालय को संख्या और वजन तक पता नहीं, जानिए पूरा मामला
उत्तराखंड में वन विभाग के स्टोर रूम से हाथी के दांत गायब हो गए, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी खबर तक नहीं लगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2026 at 4:58 PM IST
देहरादून: लैंसडाउन वन प्रभाग की लालढांग रेंज से हाथी दांत गायब होने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. स्थिति यह है कि प्रकरण सामने आने के कई दिनों बाद भी अब तक वन मुख्यालय गायब हाथी दांत की संख्या और उसके वजन को लेकर पूरी जानकारी नहीं ले पाया है. यह सब तब है जब विभाग की तरफ से पुलिस में भी FIR दर्ज करवाई जा चुकी है और कई सालों से स्टोर में रखे हाथी दांत विभाग को ढूंढे से भी नहीं मिल रहे हैं.
विभाग को ही हाथी दांतों के गायब होने की भनक तक नहीं: लैंसडाउन वन प्रभाग की लालढांग रेंज इन दिनों चर्चाओं में है. चर्चा इसलिए क्योंकि इस रेंज के स्टोर से हाथी के पांच दांत गायब होने का मामला सामने आया है.
दांतों की संख्या में अंतर: हैरानी की बात यह है कि वन्यजीवों के संरक्षण और तस्करी रोकने की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग को अपने ही स्टोर में रखे हाथी दांतों के गायब होने की भनक तक नहीं लगी. लंबे समय तक वन्यजीवों के इन महत्वपूर्ण अवशेषों का रिकॉर्ड और वास्तविक उपलब्धता मिलाने की जरूरत तक महसूस नहीं की गई. जब उच्च स्तर से सभी वन प्रभागों में हाथी दांतों के सत्यापन के निर्देश दिए गए, तब जाकर लालढांग रेंज के स्टोर में रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद दांतों की संख्या में अंतर सामने आया.
दरअसल, वन विभागों के स्टोर में वन्यजीवों के अवशेष भी रखे जाते हैं. कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन होते है, इस वजह से भी वन्यजीवों के अवशेष को स्टोर में संभाल कर रखा जाता है. इस दौरान समय-समय पर स्टोर में मौजूद हाथी दांतों की स्थिति को भी देखा जाता है, ताकि उनकी मौजूदगी पर स्थिति स्पष्ट रहे.
खास बात यह है कि हाथी दांत गायब होने के कई दिनों बाद भी अब तक वन मुख्यालय के पास यह जानकारी भी नहीं है कि कितने दांत गायब हुए हैं और इनका वजन कितना था. खुद PCCF वाइल्डलाइफ नीना ग्रेवाल इस बात की पुष्टि करती है, वो कहती है कि
अभी यह देखा जा रहा है कि कितने दांत गायब है और इनका कितना वजन था. मेरे द्वारा प्रदेश भर में हाथी दांत को लेकर सत्यापन के लिए निर्देश दिए थे, जिसमें ये बात सामने आई है कि दांत गायब हैं, लेकिन कितने ये अभी पता नहीं.
-नीना ग्रेवाल, PCCF, वाइल्डलाइफ-
कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया: मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने इनकी तलाश शुरू कर दी है. इसमें जांच कमेटी गठित की गई है और यमकेश्वर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. उधर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकरण सामने आने के कई दिन बाद भी मुख्यालय स्तर पर अभी पूरी जानकारी नहीं है. जांच कमेटी गठित होने के बावजूद प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक नीना ग्रेवाल खुद मौके पर नहीं पहुंच पाई हैं. माना जा रहा है कि एक अधिकारी के पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होने के कारण व्यस्तता भी इसकी एक वजह हो सकती है. यह तब है जब वह खुद मान रही है कि यह मामला बेहद ज्यादा गंभीर है.
दरअसल, नीना ग्रेवाल के पास प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव के साथ ही प्रतिनियुक्ति वाले पद पर उत्तराखंड वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी है. दोहरी जिम्मेदारी के चलते उनके पास विभागीय कामकाज का दबाव अधिक रहता है. इस तरह एक ही अधिकारी के पास दो महत्वपूर्ण संस्थानों की जिम्मेदारी होने को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं.
वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल: हाथी दांतों का गायब होना केवल स्टोर प्रबंधन की चूक का मामला नहीं है, बल्कि वन विभाग की निगरानी व्यवस्था की भी परीक्षा है. सवाल यह है कि जब विभाग अपने ही परिसर में सुरक्षित रखे वन्यजीवों के अवशेषों का हिसाब नहीं रख पा रहा तो जंगलों में वन्यजीवों और उनके अंगों की सुरक्षा की व्यवस्था कितनी प्रभावी होगी? उधर वाइल्डलाइफ से जुड़े मामलों पर ही इस तरह की लापरवाही भी विभाग के भीतर चर्चाओं की वजह बनी हुई है.
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