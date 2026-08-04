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रामानुजगंज में हाथी दांत और जबड़े की तस्करी, सरकारी टीचर, ठेकेदार सहित 3 गिरफ्तार

बलरामपुर: रामानुजगंज में हाथीदांत और जबड़े के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से हाथी दांत और जबड़े भी बरामद किया गया है. तीनों आरोपी एक लॉज में तस्करों के साथ डील करने पहुंचे थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) और रामानुजगंज वन विभाग की संयुक्त टीम ने उन्हें धर दबोचा. मामले में हैरान करने वाली बात ये है इस मामले में सरकारी टीचर की संलिप्तता भी पाई गई है.

हाथी दांत और जबड़े की तस्करी का खुलासा

वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) और रामानुजगंज वन विभाग को वन्य जीव तस्करी की सूचना मिली थी. जिसके बाद टीम लगातार छापामार कार्रवाई को अंजाम दे रही थी. इसी दौरान टीम को कन्हर नदी के किनारे एक लॉज में हाथी दांत और जबड़े के साथ तस्करों के होने की सूचना मिली. जिसके बाद लॉज पहुंची. लॉज के कमरा नंबर 205 में तीन तस्कर एक बैग के साथ मिले. बैग में हाथी दांत और जबड़ा मिला. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.