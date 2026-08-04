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रामानुजगंज में हाथी दांत और जबड़े की तस्करी, सरकारी टीचर, ठेकेदार सहित 3 गिरफ्तार

वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल उड़न दस्ता और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है.

RAMANUJGANJ SMUGGLING
रामानुजगंज हाथी दांत तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 11:30 AM IST

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बलरामपुर: रामानुजगंज में हाथीदांत और जबड़े के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से हाथी दांत और जबड़े भी बरामद किया गया है. तीनों आरोपी एक लॉज में तस्करों के साथ डील करने पहुंचे थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) और रामानुजगंज वन विभाग की संयुक्त टीम ने उन्हें धर दबोचा. मामले में हैरान करने वाली बात ये है इस मामले में सरकारी टीचर की संलिप्तता भी पाई गई है.

हाथी दांत और जबड़े की तस्करी का खुलासा

वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) और रामानुजगंज वन विभाग को वन्य जीव तस्करी की सूचना मिली थी. जिसके बाद टीम लगातार छापामार कार्रवाई को अंजाम दे रही थी. इसी दौरान टीम को कन्हर नदी के किनारे एक लॉज में हाथी दांत और जबड़े के साथ तस्करों के होने की सूचना मिली. जिसके बाद लॉज पहुंची. लॉज के कमरा नंबर 205 में तीन तस्कर एक बैग के साथ मिले. बैग में हाथी दांत और जबड़ा मिला. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

कन्हर नदी के किनारे एक लॉज में हो रही थी डील (ETV Bharat Chhattisgarh)

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

अजय गुप्ता- ठेकेदार का काम करता है.

सतेंद्र रजक- सरकारी टीचर

संतोष विश्वकर्मा-झारखंड निवासी

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. तीनों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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