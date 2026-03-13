मेडिकल कॉलेज रायपुर में शुरू होगी आईवीएफ सुविधा : स्वास्थ्य मंत्री
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 13, 2026 at 10:01 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात में सुधार और प्रजनन संबंधी सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर में समीक्षा बैठक की. इस मीटिंग में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 और एआरटी सरोगेसी एक्ट 2021 को प्रभावी रूप से लागू करने पर चर्चा हुई है. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ऐलान किया कि रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईवीएफ की सुविधा शुरू होगी.
पीसीपीएनडीटी एक्ट और एआरटी एक्ट का होगा पालन
मीटिंग के दौरान संचालक महामारी नियंत्रण डॉ. सुरेन्द्र पामभोई ने दोनों अधिनियमों के प्रावधानों की जानकारी दी. उन्होंने प्रदेश में इनके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति से स्वास्थ्य मंत्री को रुबरू करवाया. स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में पीसीपीएनडीटी और एआरटी एक्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. जिससे लिंग चयन जैसे गैर कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.
प्रदेश में गरीब और आमजन को बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. इसी को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर में शीघ्र ही आईवीएफ सुविधा प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है, जिससे जरूरतमंद दंपत्तियों को मुफ्त लाभ मिल सकेगा-श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
लिंगानुपात असमानता पर मंत्री ने जताई चिंता
बैठक में लिंगानुपात की स्थिति सुधारने के लिए कई अहम फैसले लिए गए. मंत्री जायसवाल ने निर्देश दिए कि प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले तीन-तीन जिलों का विस्तृत अध्ययन कराया जाए, ताकि असमानता के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें.
सोनोग्राफी सुविधा मजबूत करने के निर्देश
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में सोनोग्राफी सेवाओं की कमी को देखते हुए एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए छह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिक से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने के निर्देश भी दिए, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध हो सके.
आईवीएफ और सरोगेसी केंद्रों की हो निगरानी
मीटिंग में यह भी तय किया गया कि प्रदेश में संचालित आईवीएफ और सरोगेसी केंद्रों की नियमित निगरानी की जाए. इसके साथ ही निरीक्षण के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी, ताकि संबंधित हितग्राहियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े.