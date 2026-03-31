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ट्रांसफर से ITI छात्रों की बढ़ी परेशानी, JUT के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी

धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ( ETV BHARAT )