पहले कार से मारी टक्कर, फिर हॉकी और डंडों से किया अधमरा, पुरानी रंजिश मामले में तीन अरेस्ट

रुद्रपुर: आईटीआई थाना पुलिस ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के बाद घटना को सड़क हादसे में तब्दील करने का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से एक हॉकी और डंडे बरामद किए हैं. साथ ही टक्कर मार कर घायल करने वाली कार को भी कब्जे में लिया है. आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला किया. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

उधम सिंह नगर के आईटीआई थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट कर घायल करने और पूरे मामले को सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. पुलिस के मुताबिक 28 अक्टूबर को अनीस अहमद उर्फ पप्पू निवासी बसई इस्लामनगर, थाना कुंडा द्वारा सूचना दी गई कि उसके पुत्र लईक पर कुछ व्यक्तियों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई हैं. घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया है.

मामले में थाना पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. जिससे आरोपियों को चिह्नित किया गया. आज थाना पुलिस ने घटना में शामिल जाकिर, निवासी बसई इस्लामनगर, थाना कुंडा, जनपद ऊधमसिंहनगर, अरशद उर्फ भूरी उर्फ पुष्पा निवासी ग्राम आमना, नई मस्जिद के पीछे, इस्लामनगर थाना कुंडा, जनपद ऊधमसिंहनगर और रिहान, निवासी नई मस्जिद के पीछे, इस्लामनगर थाना कुंडा, जनपद ऊधमसिंहनगर को गिरफ्तार किया. आरोपियों से घटना में प्रयुक्त कार, एक हॉकी और डंडे बरामद किए हैं.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने पहले लईक को कार से टक्कर मारी. जिसके बाद उसे जबरदस्ती वाहन में डालकर एकांत स्थान पर ले गये. जहां उसे हॉकी और डंडों से बेरहमी से पीटा, फिर उसे मृत समझकर सड़क किनारे फेंक दिया. जिससे मामला एक्सीडेंट का लगे. घटना के प्रकाश में आए अन्य आरोपियों की तलाश में टीम दबिश दे रही है. गिरफ्तार आरोपी जाकिर पूर्व में कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है. आरोपी झगड़ालू और धोखेबाज प्रवृत्ति का अपराधी है, जो स्वयं को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से अवैध वसूली करता था. इसके विरुद्ध जसपुर थाने में कई मुकदमे पंजीकृत हैं.