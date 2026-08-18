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ITI चंबा की छात्राओं को मिला 20 गद्दी ड्रेस बनाने का ऑर्डर, एक लाख तक पहुंच जाती है एक पोशाक की कीमत

आईटीआई चंबा की छात्राएं पारंपरिक गद्दी परिधान तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं. जेएनवी सरोल से मिला विशेष ऑर्डर.

गद्दी परिधान बनाती छात्राएं
गद्दी परिधान बनाती छात्राएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 5:00 PM IST

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चंबा: आधुनिक फैशन की चकाचौंध के बीच अपनी समृद्ध लोक संस्कृति को सहेजना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन आईटीआई चंबा की युवतियां इस चुनौती को अवसर में बदलकर स्वरोजगार की नई मिसाल पेश कर रही हैं. संस्थान में 'गद्दी ड्रेस मेकिंग' का हुनर सीख रहीं छात्राएं पारंपरिक परिधानों को तैयार कर न केवल अपनी दस्तकारी का लोहा मनवा रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी तेज़ी से कदम बढ़ा रही हैं.

आईटीआई चंबा में में युवतियों को सिलाई कढ़ाई समेत ड्रैस मेकिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण के दौरान फैंसी ड्रेस, पारंपरिक गद्दी ड्रैस खासकर लुआंचड़ी और पसवाज बनाने भी सिखाया जाता है. छात्राओं के बेहतरीन काम का ही नतीजा है कि पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल प्रबंधन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक नृत्य की प्रस्तुति के लिए बच्चों की 20 पारंपरिक गद्दी पोशाकें तैयार करने का विशेष ऑर्डर आईटीआई चंबा को सौंपा है. आईटीआई की इंस्ट्रक्टर की अगुवाई में छात्राएं इस ऑर्डर को पूरा करने में जुटी हुई हैं. छात्राओं का कहना है कि पढ़ाई और ट्रेनिंग के दौरान ही व्यावसायिक ऑर्डर मिलना उनके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा रहा है.

आत्मनिर्भर बन रही आईटीआई चंबा की छात्राएं (ETV Bharat)

उधर, आईटीआई चंबा के प्रिंसिपल बिपिन शर्मा ने कहा कि 'पारंपरिक गद्दी ड्रेस की मेकिंग का ऑर्डर मिला है. रिकॉर्ड समय में बेहतरीन कार्य सीखने वाली छात्राएं आईटीआई की इंस्ट्रक्टर की अगुवाई में पारंपरिक ड्रेस तैयार कर रही हैं.'

विलुप्त हो रहे पारंपरिक हुनर को संजीव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र को धरातल पर उतारते हुए आईटीआई चंबा का यह प्रयास विलुप्त हो रहे पारंपरिक हुनर को संजीवनी दे रहा है. सिलाई-कढ़ाई और ड्रेस मेकिंग प्रशिक्षण के तहत छात्राओं को फैंसी ड्रेसेस के साथ-साथ पारंपरिक गद्दी परिधान मुख्य रूप से महिलाओं की 'लुआंचड़ी' व 'पसवाज' और पुरुषों का 'चोला-डोरा' तैयार करने में निपुण बनाया जा रहा है.

आईटीआई चंबा की छात्राएं पारंपरिक गद्दी परिधान तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं
आईटीआई चंबा की छात्राएं पारंपरिक गद्दी परिधान तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं (ETV Bharat)

बढ़ रहा पारंपरिक पहनावे का क्रेज

चंबा की गद्दी वेशभूषा की मांग अब केवल राज्य या जिला स्तरीय सरकारी समारोहों तक सीमित नहीं रही है. शादियों, प्री-वेडिंग शूट्स और स्थानीय सांस्कृतिक उत्सवों में भी पारंपरिक पहनावे का क्रेज तेजी से बढ़ा है. इसके चलते चंबा में अब इन परिधानों को किराए पर देने का व्यवसाय भी चमक रहा है. आईटीआई से प्रशिक्षण पूरी कर चुकीं कई युवतियां अपने बुटीक और सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG) चलाकर अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं.

गद्दी परिधान बनाने का मिला ऑर्डर
गद्दी परिधान बनाने का मिला ऑर्डर (ETV Bharat)

क्या है लुआंचड़ी

गद्दी परिधान में महिलाएं लुआंचड़ी और पुरुष चोला डोरा पहनते हैं. लुआंचड़ी एक विशेष प्रकार का फ्रॉक-नुमा गाउन या घाघरा होता है, जिसमें ऊपरी हिस्सा (चोली) और निचला हिस्सा (घेरदार घाघरा) एक साथ सिले होते हैं. यह आमतौर पर कॉटन, सिल्क या जॉर्जेट के पक्के रंगों वाले कपड़ों से तैयार की जाती है. इसमें लाल, हरा, पीला और नीला जैसे गहरे व चटक रंगों का प्रयोग अधिक होता है. लुआंचड़ी के निचले घेरे और बाहों पर रंग-बिरंगे गोटे, लेस, और गद्देदार बॉर्डर की कई परतें लगाई जाती हैं, जो नाचते या चलते समय बेहद खूबसूरत लगती हैं. लुआंचड़ी के साथ कमर पर 'डोरा' या सुसज्जित बेल्ट बांधी जाती है.

वहीं, गद्दी पुरुष चोला और डोरा पहनते हैं. इसमें भेड़ की ऊन से बना एक लंबा, ढीला-ढाला कोटनुमा वस्त्र जो घुटनों तक आता है. ये बहुत गर्म होता है. इसे चोला कहा जाता है. इसके ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला काले रंग का लंबा ऊनी धागा या रस्सी, जो चोले को कसकर रखने और काम करते समय सहारा देने का काम करता है. इसके साथ सिर पर बांधी जाने वाली पारंपरिक पगड़ी, जिसे साफा भी कहते हैं. इस पर अक्सर फूल या कलगी सजाई जाती है. नीचे पहनी जाने वाली ऊनी चूड़ीदार पजामी को सुथण कहा जाता है.

लुआंचड़ी बनाती छात्राएं
ड्रेस तैयार करती छात्राएं (ETV Bharat)

हजारों से लाखों में पहुंच जाती है कीमत

गद्दी समुदाय का पहनावा जितना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, उतना ही कीमती भी है. बिना आभूषणों के भी केवल पुरुष परिधान (चोला, डोरा, पगड़ी) की कीमत ₹20,000 से ₹25,000 और महिला परिधान (लुआंचड़ी, पसवाज) की कीमत ₹25,000 से ₹30,000 तक बैठती है. जब इस पोशाक के साथ पारंपरिक चांदी के आभूषण जैसे—चंद्रहार, चिड़ी, नथ, कांगणू और जौमाला पहने जाते हैं, तो पूरी वेशभूषा की कीमत ₹1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, जो इसके शाही आकर्षण को दर्शाती है.

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