ITI चंबा में 3 अहम ट्रेड की पढ़ाई बंद, मायूस स्टूडेंट्स ने सरकार से लगाई ये गुहार
आईटीआई चंबा में अचानक तीन ट्रेड की पढ़ाई बंद होने से इच्छुक स्टूडेंट्स हो रहे परेशान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 12:30 PM IST
चंबा: आईटीआई चंबा में तीन अहम ट्रेड की पढ़ाई इसी शैक्षणिक सत्र से बंद कर दी गई है, जिससे इन ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा हासिल करने वालों की हसरत पर पानी फिर गया है. वहीं, इन तीनों ट्रेड में पढ़ाई का मन बनाकर एडमिशन लेने पहुंचे स्टूडेंट्स को जब इन तीन ट्रेड की पढ़ाई बंद होने की जानकारी मिल रही है तो वह परेशान हो गए हैं, क्योंकि तीनों ही ट्रेड चंबा जिले की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और आईटीआई चंबा के इन तीनों ट्रेड की अपनी विश्वसनीयता है.
ITI चंबा में बंद हुए ये तीन ट्रेड
- टर्नर ट्रेड डिप्लोमा
- कंपयूटर (कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट) ट्रेड डिप्लोमा
- कारपेंटर ट्रेड डिप्लोमा
हालांकि इन तीनों ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए काफी तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आईटीआई प्रबंधन वर्ग की ओर से इन तीनों ट्रेड के बंद होने का हवाला देते हुए एडमिशन देने से मना किया जा रहा है.
इन तीनों ट्रेड्स में नहीं रहा एडमिशन
आईटीआई चंबा में टर्नर, कंप्यूटर (कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट), और कारपेंटर ट्रेड के डिप्लोमा को लेकर युवाओं में काफी दिलचस्पी रही है, इसलिए हर साल इन ट्रेड में एडमिशन को लेकर युवाओं में काफी होड़ रहती है. इस बार भी इन तीनों ट्रेड में एडमिशन को लेकर काफी युवा आईटीआई पहुंच रहे हैं, लेकिन इन तीनों ट्रेड को बंद करने के निर्देश मिलने के बाद आईटीआई प्रबंधन ने इन ट्रेड्स में स्टूडेंट्स को एडमिशन देने में असमर्थता जताई है.
"आईटीआई चंबा में टर्नर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और कारपेंटर ट्रेड बंद कर दिया गया है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के नियमानुसार ही आईटीआई चंबा में इन तीन ट्रेड की पढ़ाई बंद करने की प्रक्रिया अमल में लाई गई है, इसलिए आईटीआई चंबा में इन ट्रेड में एडमिशन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है." - बिपन शर्मा, प्रिंसिपल, आईटीआई चंबा
एडमिशन लेने पहुंचे स्टूडेंट्स हो रहे निराश
आईटीआई चंबा में टर्नर की एडमिशन के लिए पहुंचे मनिंद्र सिंह, ललित कुमार ने बताया कि वे इस ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब एडमिशन काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आईटीआई चंबा में इस ट्रेड को बंद कर दिया है. उन्होंने सरकार से इस ट्रेड को बंद नहीं करने की अपील की है. वहीं, आईटीआई चंबा में कंप्यूटर ट्रेड में एडमिशन लेने पहुंचे साहिल, कपिल ठाकुर, दिनेश कुमार ने बताया कि आईटीआई चंबा में इस ट्रेड का डिप्लोमा हासिल करना उनका ख्वाब था, लेकिन इस ट्रेड को बंद करके उनके इस ख्वाब को तोड़ दिया गया है. उन्होंने सरकार से ऐसा नहीं करने की गुहार लगाई है.
छात्रों ने सरकार से लगाई ये गुहार
इसके अलावा कारपेंटर के ट्रेड में एडमिशन के लिए पहुंचे मनोज कुमार, अजय कुमार और ओम प्रकाश ने बताया कि बेरोजगारी के आलम में इस ट्रेड में एडमिशन मिलने पर वह रोजगारन्मुख बन सकते हैं, इसलिए इस ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए वे पहुंचे थे, लेकिन अब जब इस ट्रेड की पढ़ाई बंद कर दी गई है तो वह बेहद परेशान हैं. जिले में किसी अन्य संस्थान में कहीं भी इस ट्रेड की पढ़ाई नहीं करवाई जाती है. उन्होंने सरकार से इस ट्रेड को बंद न करने की गुहार लगाई है.