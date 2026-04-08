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बंगाल चुनाव ड्यूटी पर जा रहे आईटीबीपी जवानों को धनबाद स्टेशन पर मिला खराब खाना, जवानों में नाराजगी

बंगाल विधानसभा चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे ITBP जवानों का आरोप है कि धनबाद स्टेशन पर उन्हें जो खाना दिया गया वह घटिया था.

POOR QUALITY FOOD TO ITBP SOLDIERS
आईटीबीपी जवानों को परोसा गया भोजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
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धनबाद: बंगाल विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर जा रहे आईटीबीपी (Indo-Tibetan Border Police) के जवानों में धनबाद स्टेशन पर उस वक्त नाराजगी देखने को मिली, जब उन्हें परोसा गया भोजन खराब निकला. इलेक्शन स्पेशल ट्रेन संख्या 00438 से करीब 1700 जवान बंगाल जा रहे थे. ट्रेन मंगलवार को 13:52 बजे धनबाद स्टेशन पहुंची और लगभग एक घंटे से अधिक समय तक खड़ी रहने के बाद 14:56 बजे रवाना हुई.

भोजन की गुणवत्ता खराब थी- आईटीबीपी अधिकारी

इस दौरान आईआरसीटीसी द्वारा जवानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी. लेकिन जवानों का आरोप है कि जो खाना उन्हें दिया गया, उससे बदबू आ रही थी और वह पूरी तरह खराब था. स्थिति ऐसी बनी कि जवानों ने भोजन करने से इनकार कर दिया और खाने के पैकेट प्लेटफार्म संख्या एक पर ही रख दिए. आईटीबीपी अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि भोजन की गुणवत्ता खराब थी, इसलिए जवानों ने उसे नहीं खाया और इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दे दी.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता (Etv Bharat)

बाहर से खाने की सामग्री खरीदी- आईटीबीपी जवान

जवानों ने बताया कि वे सहारनपुर स्टेशन से चले थे और रास्ते में उन्हें ठीक से खाना नहीं मिला. धनबाद में जो खाना दिया गया, वह भी खाने योग्य नहीं था, जिसके बाद उन्हें स्टेशन के बाहर से खाने की सामग्री खरीदकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ी.

आसनसोल स्टेशन पर फुल मील उपलब्ध था

वहीं, इस पूरे मामले पर आईआरसीटीसी के धनबाद सुपरवाइजर पंचानंद ने आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवानों के आरोप बेबुनियाद हैं. उनके अनुसार, जवानों के लिए फुल मील देने की कोई पूर्व सहमति नहीं थी. आसनसोल स्टेशन पर फुल मील उपलब्ध कराया जाना था. धनबाद में महज 2-3 घंटे पहले सूचना मिलने पर आनन-फानन में 964 पैकेट बिरयानी उपलब्ध कराई गई.

उन्होंने यह भी कहा कि बिरयानी देने के बाद जवानों द्वारा फुल मील की मांग की गई, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में फुल मील की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं था. वहीं धनबाद स्टेशन प्रबंधक संजय कुमार को जानकारी देने पर उन्होंने आईआरसीटीसी के प्रतिनिधि से फोन पर बातचीत की और फटकार भी लगाई.

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