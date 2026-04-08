ETV Bharat / state

बंगाल चुनाव ड्यूटी पर जा रहे आईटीबीपी जवानों को धनबाद स्टेशन पर मिला खराब खाना, जवानों में नाराजगी

धनबाद: बंगाल विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर जा रहे आईटीबीपी (Indo-Tibetan Border Police) के जवानों में धनबाद स्टेशन पर उस वक्त नाराजगी देखने को मिली, जब उन्हें परोसा गया भोजन खराब निकला. इलेक्शन स्पेशल ट्रेन संख्या 00438 से करीब 1700 जवान बंगाल जा रहे थे. ट्रेन मंगलवार को 13:52 बजे धनबाद स्टेशन पहुंची और लगभग एक घंटे से अधिक समय तक खड़ी रहने के बाद 14:56 बजे रवाना हुई.

भोजन की गुणवत्ता खराब थी- आईटीबीपी अधिकारी

इस दौरान आईआरसीटीसी द्वारा जवानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी. लेकिन जवानों का आरोप है कि जो खाना उन्हें दिया गया, उससे बदबू आ रही थी और वह पूरी तरह खराब था. स्थिति ऐसी बनी कि जवानों ने भोजन करने से इनकार कर दिया और खाने के पैकेट प्लेटफार्म संख्या एक पर ही रख दिए. आईटीबीपी अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि भोजन की गुणवत्ता खराब थी, इसलिए जवानों ने उसे नहीं खाया और इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दे दी.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता (Etv Bharat)

बाहर से खाने की सामग्री खरीदी- आईटीबीपी जवान

जवानों ने बताया कि वे सहारनपुर स्टेशन से चले थे और रास्ते में उन्हें ठीक से खाना नहीं मिला. धनबाद में जो खाना दिया गया, वह भी खाने योग्य नहीं था, जिसके बाद उन्हें स्टेशन के बाहर से खाने की सामग्री खरीदकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ी.