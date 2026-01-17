ETV Bharat / state

खनन डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, आईटीबीपी जवान की मौत, पिता गंभीर घायल

खटीमा: चंदेली खटीमा से पिता के साथ बाइक में घर सितारगंज केलाशपुरी लौट रहे बाइक सवार आईटीबीपी जवान त्रिलोकी कुमार (32 वर्षीय) को सितारगंज के बघोरा के पास खनन डंपर ने टक्कर मार दी. हादसे में आईटीबीपी जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर घायल हो गए. बताया जा रहा है कि जवान त्रिलोकी कुमार अवकाश पर घर आया था और वर्तमान में लेक लद्दाक में तैनात था. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

गौर हो कि उधम सिंह नगर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं. वहीं खटीमा के चंदेली से पिता के साथ बाइक से घर सितारगंज कैलाशपूरी लौट रहे आईटीबीपी जवान त्रिलोकी कुमार को सितारगंज के बघौरी के पास खनन डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना में आईटीबीपी जवान त्रिलोकी कुमार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. जबकि पिता ओम प्रकाश गंभीर घायल हो गए. जिन्हे आनन-फानन में उपजिला चिकित्सालय इलाज के लिए भर्ती किया गया. वहीं इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं आईटीबीपी जवान की असमय मौत से गांव में शोक की लहर छा गई है.