खनन डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, आईटीबीपी जवान की मौत, पिता गंभीर घायल

अवकाश पर घर आए आईटीबीपी जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई. जबकि आईटीबीपी जवान के पिता गंभीर घायल हो गए.

कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 17, 2026 at 9:06 AM IST

2 Min Read
खटीमा: चंदेली खटीमा से पिता के साथ बाइक में घर सितारगंज केलाशपुरी लौट रहे बाइक सवार आईटीबीपी जवान त्रिलोकी कुमार (32 वर्षीय) को सितारगंज के बघोरा के पास खनन डंपर ने टक्कर मार दी. हादसे में आईटीबीपी जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर घायल हो गए. बताया जा रहा है कि जवान त्रिलोकी कुमार अवकाश पर घर आया था और वर्तमान में लेक लद्दाक में तैनात था. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

गौर हो कि उधम सिंह नगर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं. वहीं खटीमा के चंदेली से पिता के साथ बाइक से घर सितारगंज कैलाशपूरी लौट रहे आईटीबीपी जवान त्रिलोकी कुमार को सितारगंज के बघौरी के पास खनन डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना में आईटीबीपी जवान त्रिलोकी कुमार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. जबकि पिता ओम प्रकाश गंभीर घायल हो गए. जिन्हे आनन-फानन में उपजिला चिकित्सालय इलाज के लिए भर्ती किया गया. वहीं इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं आईटीबीपी जवान की असमय मौत से गांव में शोक की लहर छा गई है.

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार त्रिलोकी कुमार वर्तमान में लेह लद्दाख में तैनात था. इन दिनों अवकाश में घर आया हुआ था. मृतक जवान के एक पुत्र एक पुत्री है, पत्नी का इस दुखद घटना के बाद रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं मृतक जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. बता दें कि सितारगंज में खनन वाहनों के ओवर लोडिंग एवं तेज रफ्तार से लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. गुरुवार रात खटीमा निवासी धीरज राणा की बाइक दुर्घटना होने से मौत हो गई थी. वहीं शुक्रवार को ही सितारगंज में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में बाइक सवार दिलबाग सिंह एवं कुलवंत कौर गंभीर घायल हो गए. वहीं आईटीबीपी जवान की सड़क दुर्घटना में मौत और लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं से लोगो में रोष व्याप्त है.

