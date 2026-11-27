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धौलीगंगा की तेज धारा में फंसी वन विभाग की टीम, 11 लोगों की सांसें अटकीं, फिर ITBP बनी देवदूत

तेज धारा में फंसी वन विभाग की टीम का रेस्क्यू ( Courtesy- ITBP )

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सीपू गांव से लौट रहे वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों का वाहन धौलीगंगा नदी के तेज बहाव में फंस गया. नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से वाहन पानी के बीच बोल्डरों के बीच अटक गया. वाहन में सवार 11 लोगों की जान आफत में पड़ गई. मदद के लिए चीख-पुकार मचने पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों ने मोर्चा संभाला और रात के अंधेरे में साहसिक रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

भालू द्वारा किए नुकसान का जायजा लेने गई थी टीम: कुछ दिन पहले धारचूला के सीपू गांव में एक भालू ने कई घरों में घुसकर तोड़फोड़ की थी. ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम नुकसान का जायजा लेने गांव पहुंची थी. वन बीट अधिकारी विक्रम धामी और वन आरक्षी तरुण सीपाल ग्रामीणों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने गए थे. निरीक्षण के बाद सभी लोग वाहन से धारचूला की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान धौलीगंगा नदी पार करते समय अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वाहन नदी के बीचोंबीच फंस गया.