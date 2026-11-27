धौलीगंगा की तेज धारा में फंसी वन विभाग की टीम, 11 लोगों की सांसें अटकीं, फिर ITBP बनी देवदूत
भालू द्वारा किए नुकसान का जायजा लेने सीपू गांव गई थी टीम, लौटते समय नदी में बढ़ा जलस्तर तो बीच मझधार में फंसा वाहन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 9:55 AM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सीपू गांव से लौट रहे वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों का वाहन धौलीगंगा नदी के तेज बहाव में फंस गया. नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से वाहन पानी के बीच बोल्डरों के बीच अटक गया. वाहन में सवार 11 लोगों की जान आफत में पड़ गई. मदद के लिए चीख-पुकार मचने पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों ने मोर्चा संभाला और रात के अंधेरे में साहसिक रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
भालू द्वारा किए नुकसान का जायजा लेने गई थी टीम: कुछ दिन पहले धारचूला के सीपू गांव में एक भालू ने कई घरों में घुसकर तोड़फोड़ की थी. ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम नुकसान का जायजा लेने गांव पहुंची थी. वन बीट अधिकारी विक्रम धामी और वन आरक्षी तरुण सीपाल ग्रामीणों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने गए थे. निरीक्षण के बाद सभी लोग वाहन से धारचूला की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान धौलीगंगा नदी पार करते समय अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वाहन नदी के बीचोंबीच फंस गया.
बोल्डरों पर चढ़कर बचाई जान: नदी का तेज बहाव वाहन को अपने साथ बहाने लगा. स्थिति बिगड़ती देख वाहन में सवार एक चालक, दो वनकर्मी और आठ ग्रामीण किसी तरह बाहर निकले और नदी के बीच मौजूद बड़े-बड़े बोल्डरों पर चढ़कर अपनी जान बचाई. चारों ओर पानी का तेज बहाव और अंधेरा होने के कारण सभी की मुश्किलें बढ़ गईं. वाहन में फंसे लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई. उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, लेकिन नदी का बहाव और बड़े-बड़े पत्थर होने के कारण वे जोखिम उठाकर लोगों को बाहर नहीं निकाल सके.
ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची ITBP: घटना की सूचना मिलने के बाद ग्राम प्रधान सरोजनी सीपाल ने मदद के लिए संपर्क किया. स्थानीय पुलिस चौकी दूर होने और परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए ITBP से सहायता मांगी गई. सूचना मिलते ही कमांडेंट संजय कुमार के निर्देश पर ढाकर पोस्ट के प्रभारी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जवानों की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.
रात के अंधेरे और नदी के तेज बहाव के बीच ITBP के जवानों ने रस्सियों और जंजीरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी 11 लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद जवानों ने अपने वाहन और जंजीर की सहायता से नदी में फंसे पिकअप वाहन को भी बाहर खींच लिया.
हिमालयी नदियों में अचानक बढ़ता है जलस्तर: दारमा और व्यास घाटी की नदियां हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से निकलती हैं. इन क्षेत्रों में दिन के समय तेज धूप पड़ने से पहाड़ों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलती है. इसके चलते नदी-नालों और प्राकृतिक जलस्रोतों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है. कई बार सामान्य दिखाई देने वाली नदी भी कुछ ही समय में खतरनाक रूप ले लेती है.
इस घटना ने एक बार फिर सीमांत क्षेत्रों में नदी पार करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और दुर्गम इलाकों में आपातकालीन बचाव व्यवस्था के महत्व को सामने ला दिया है. सुरक्षित धारचूला पहुंचने के बाद वनकर्मियों और ग्रामीणों ने ITBP के जवानों का आभार जताया.
साहस और तत्परता से टला बड़ा हादसा: सीमांत क्षेत्र में तैनात ITBP के जवानों ने एक बार फिर संकट के समय अपनी तत्परता और मानवीय सेवा का परिचय दिया. यदि समय रहते रेस्क्यू अभियान नहीं चलाया जाता तो धौलीगंगा का तेज बहाव बड़ा हादसा बन सकता था. जवानों की सूझबूझ और साहस से 11 जिंदगियां सुरक्षित बच गईं.
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