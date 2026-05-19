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कानपुर में मां का कटा हाथ लेकर घूम रहा ITBP जवान, जानें पूरी कहानी...

कानपुर में कई दिनों से मां का कटा हाथ लेकर घूम रहा ITBP जवान. ( ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब इंडो-तिबेटन बॉर्डर पुलिस (ITBP) में तैनात एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंच गया. पीड़ित जवान का आरोप है कि टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी मां का दाहिना हाथ काटना पड़ा. पीड़ित बेटे ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. मां का कटा हाथ लेकर घूम रहा ITBP जवान. (ETV Bharat) क्या है पूरा मामला? महाराजपुर थाना क्षेत्र के निवासी विकास सिंह ITBP की 32वीं बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात हैं. विकास के मुताबिक, 13 तारीख को उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी. विकास उन्हें महाराजपुर स्थित ITBP कैंप ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें CAPF आयुष्मान प्लान के तहत बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. जवान विकास सिंह अपनी मां को एम्बुलेंस से ऑक्सीजन लगाकर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी हालत और बिगड़ने लगी. शाम का समय होने के कारण रास्ते में भारी जाम था, जिसके चलते विकास उन्हें पारस हॉस्पिटल न ले जाकर पास के ही टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल ले गए, ताकि मां की जान बचाई जा सके. विकास बोले-24 घंटे में काला पड़ गया हाथ कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें सीधे ICU में भर्ती कर लिया. डॉक्टरों ने यहाँ तक कहा कि बचने के केवल 1 से 2 प्रतिशत चांस हैं और वेंटिलेटर पर डालना पड़ सकता है. हालांकि, रात भर के इलाज के बाद महिला की सांसें सामान्य हुईं और वेंटिलेटर की नौबत नहीं आई. विकास सिंह ने बताया कि "सुबह जब मम्मी होश में आईं, तो उनका दाहिना हाथ पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसमें भारी सूजन था. मम्मी दर्द से तड़प रही थीं" जब उन्होंने स्टॉफ को बताया, तो "स्टॉफ ने आनन-फानन में हाथ से विगो निकाला, जब मैंने डॉक्टरों से पूछा कि हाथ को क्या हुआ, तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा और उस पर ड्रेसिंग कर दी."