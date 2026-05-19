कानपुर में मां का कटा हाथ लेकर घूम रहा ITBP जवान, जानें पूरी कहानी...
ITBP विकास सिंह का छलका दर्द, बोले-"जिस मां ने पाल-पोस कर इतना बड़ा किया, आज उसी का हाथ लेकर भटक रहा हूँ."
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 4:35 PM IST
कानपुर: कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब इंडो-तिबेटन बॉर्डर पुलिस (ITBP) में तैनात एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंच गया.
पीड़ित जवान का आरोप है कि टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी मां का दाहिना हाथ काटना पड़ा. पीड़ित बेटे ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.
क्या है पूरा मामला?
महाराजपुर थाना क्षेत्र के निवासी विकास सिंह ITBP की 32वीं बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात हैं. विकास के मुताबिक, 13 तारीख को उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी. विकास उन्हें महाराजपुर स्थित ITBP कैंप ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें CAPF आयुष्मान प्लान के तहत बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.
जवान विकास सिंह अपनी मां को एम्बुलेंस से ऑक्सीजन लगाकर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी हालत और बिगड़ने लगी. शाम का समय होने के कारण रास्ते में भारी जाम था, जिसके चलते विकास उन्हें पारस हॉस्पिटल न ले जाकर पास के ही टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल ले गए, ताकि मां की जान बचाई जा सके.
विकास बोले-24 घंटे में काला पड़ गया हाथ
कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें सीधे ICU में भर्ती कर लिया. डॉक्टरों ने यहाँ तक कहा कि बचने के केवल 1 से 2 प्रतिशत चांस हैं और वेंटिलेटर पर डालना पड़ सकता है. हालांकि, रात भर के इलाज के बाद महिला की सांसें सामान्य हुईं और वेंटिलेटर की नौबत नहीं आई.
विकास सिंह ने बताया कि "सुबह जब मम्मी होश में आईं, तो उनका दाहिना हाथ पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसमें भारी सूजन था. मम्मी दर्द से तड़प रही थीं" जब उन्होंने स्टॉफ को बताया, तो "स्टॉफ ने आनन-फानन में हाथ से विगो निकाला, जब मैंने डॉक्टरों से पूछा कि हाथ को क्या हुआ, तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा और उस पर ड्रेसिंग कर दी."
जवान का आरोप है कि शाम तक उसकी मां दर्द से तड़पती रहीं, लेकिन अस्पताल में किसी ने ध्यान नहीं दिया. अस्पताल के इस रवैये को देख विकास ने अपनी बटालियन में बात की, जहां से उन्हें तुरंत उस अस्पताल से मरीज को शिफ्ट करने की सलाह दी गई.
पारस हॉस्पिटल में काटना पड़ा हाथ, इंफेक्शन फैलने का था खतरा
विकास अपनी मां को 14 मई की शाम को कृष्णा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर पारस हॉस्पिटल ले गए. वहाँ डॉक्टरों ने जब महिला का हाथ देखा, तो वे भी हैरान रह गए. जांच में सामने आया कि कलाई के आगे खून का दौरा पूरी तरह बंद हो चुका था.
खून को पतला करने के लिए 40,000 हजार का महंगा इंजेक्शन भी लगाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इंफेक्शन पूरी बॉडी में न फैले और महिला की जान बचाई जा सके, इसलिए डॉक्टरों को 17 मई को महिला का दाहिना हाथ काटना पड़ा.
'तीन दिन से मां का हाथ लेकर घूम रहा हूँ, कोई सुनने को राज़ी नही'
मां का हाथ कटने के बाद न्याय न मिलता देख पीड़ित जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पहले रेल बाजार थाना गया, फिर अपर पुलिस आयुक्त शिवा सिंह के पास पहुंचा.
भावुक होते हुए विकास ने कहा कि "सब लोग सिर्फ डाक्यूमेंट्स ले ले रहे हैं. कोई बोलता है CMO जांच करेंगे, कोई बोलता है पुलिस जांच करेगी. कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा. मैं तीन दिन से अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर घूम रहा हूँ. हमें सिर्फ न्याय चाहिए साहब! जिस मां ने पाल-पोस कर इतना बड़ा किया, आज उसी का हाथ लेकर भटक रहा हूँ."
पुलिस ने दिए जांच के आदेश
इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है. पुलिस अधिकारियों ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर सीएमओ को जांच के लिए पत्र भेज दिया है. पीड़ित को सांत्वना देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है. कमिश्नरेट के स्टॉफ अफसर अमरनाथ यादव ने बताया कि तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी.