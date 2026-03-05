ETV Bharat / state

24 फरवरी से लापता चल रहा ITBP जवान, परिजनों ने की SP कुल्लू से मुलाकात

लापता ITBP जवान के पिता प्रेमलाल ने बताया, '24 फरवरी को वह अपने बेटे योगेश (25 वर्ष) के साथ सरवरी बस अड्डा पहुंचे थे. जहां से उन्होंने रात 10:30 बजे हरिद्वार के लिए बस लेनी थी, लेकिन शाम के समय बस अड्डे से उनका बेटा फोन सुनते-सुनते कहीं चला गया और उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है. पहले उन्हें लगा कि वह अपने दोस्तों से मिलने गया होगा, लेकिन जब वह देर रात तक वापस नहीं आया तो अगले दिन उन्होंने इस बारे पुलिस में युवक के लापता होने के भी शिकायत दर्ज करवाई'.

वहीं, परिजनों ने पुलिस के समक्ष मांग रखी कि जल्द से जल्द लापता युवक का पता लगाया जाए और परिजनों के द्वारा जो जो पहलू पुलिस के समक्ष रखे गए हैं, उस पर भी गहनता से छानबीन की जानी चाहिए.

कुल्लू: जिला लाहौल स्पीति के गोंधला गांव का रहने वाला योगेश 24 फरवरी से कुल्लू के सरवरी बस अड्डा से लापता चल रहा है. ऐसे में युवक के बारे में कोई जानकारी न मिलने के चलते लापता युवक के परिजनों ने ढालपुर में एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल से मुलाकात की.

प्रेमलाल ने बताया, 'अब 5 मार्च बीत चुका है और अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है. युवक आइटीबीपी में कार्य कर रहा था. ऐसे परिजनों के द्वारा कुछ पहलू में पुलिस के समक्ष रखे गए हैं और पुलिस को उन पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए छानबीन करनी चाहिए'.

वहीं, एलपीएस के पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन जसपा ने बताया, 'लापता युवक योगेश आइटीबीपी में नौकरी कर रहा था. इस तरह से उसका अचानक से लापता होना कई बातों पर भी संदेह जाता रहा है. ऐसे में पुलिस प्रशासन से मांग रखी गई है कि जल्द से जल्द लापता युवक के बारे में जानकारी हासिल की जाए. वहीं परिजनों के द्वारा इस मामले में जो संदेह व्यक्त किए गए हैं. उन पर भी जल्द से जल्द छानबीन की जानी चाहिए'.

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया, 'लापता युवक के परिजनों ने कुल्लू पुलिस के पास शिकायत दी है और पुलिस भी सभी पहलुओं की छानबीन कर रही है. जल्द ही लापता युवक योगेश को तलाश कर लिया जाएगा'.

ये भी पढ़ें: जिंदा तेंदुए के ही उखाड़ लिए नाखून, फार्म हाउस में रात भर किया टॉर्चर, सुबह कुत्तों से कटवाया