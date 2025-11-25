बिहार में ITBP जवान ने पिता की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद को उड़ाया
रोहतास के बाद लखीसराय में दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. आईटीबीपी जवान ने पिता की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली.
Published : November 25, 2025 at 9:00 PM IST
लखीसराय : बिहार के लखीसराय में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. आईटीबीपी के जवान ने पहले पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. फिर खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है.
ITBP जवान ने पिता की हत्या कर की आत्महत्या : जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटहा चेतन टोला में घटना को अंजाम दिया गया है. मृतकों की शिनाख्त उदय सिंह (पिता) और उसके बेटे लाटो उर्फ विकास कुमार के रूप में हुई है. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी : घटना की सूचना मिलते ही एसपी अजय कुमार, डीएसपी शिवम कुमार, बड़हिया थाना अध्यक्ष सहित भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई है. गांव में काफी गहमा-गहमी का माहौल है. लोगों में घटना के बाद से काफी रोष दिखाई पड़ रहा है.
पारिवारिक विवाद में घटना को दिया अंजाम : स्थानीय लोगों का कहना है कि पारिवारिक विवाद चल रहा था. इसी बीच गुस्से में आकर विकास कुमार ने वारदात को अंजाम दिया. वह काफी अशांत लग रहा था. इधर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है. हालांकि गांव के लोगों में दहशत है. साथ ही अंदर से काफी उबाल भी है.
तीन मौत से दहला था रोहतास : अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं. रोहतास में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था. जब एक 35 वर्षीय युवक ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर पत्नी और मां की हत्या कर दी थी. उसके बाद खुद को भी गोली मारकर ईह लीला समाप्त कर लिया था.
ये भी पढ़ें :-
बिहार में तीन लोगों की मौत से हड़कंप, पत्नी-पिता की हत्या के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली