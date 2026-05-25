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ITBP जवान केस; कृष्णा और पारस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ होगी FIR, पुलिस आयुक्त ने दिया आदेश

उन्होंने बताया सीएमओ की रिपोर्ट में उक्त दोनों अस्पतालों में इलाज में लापरवाही बरती गयी. इसी बात का आरोप जवान ने लगाया था. वहीं सीपी के आदेश के बाद अब किसी भी समय अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता है. वहीं शहर के सबसे चर्चित इस मामले के संज्ञान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी लिया था.

कानपुर: आईटीबीपी जवान की मां के हाथ काटे जाने के मामले में अब कमिश्नरेट पुलिस ने सीएमओ की दोबारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर कृष्णा और पारस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ FIR के आदेश दे दिये हैं. इसकी पुष्टि खुद कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने की.

आइटीबीपी जवान विकास सिंह की मां का हाथ काटे जाने के मामले में सीएमओ डॉक्टर हरी दत्त नेमी की टीम ने दोबारा रिपोर्ट तैयार की है. जब पहली रिपोर्ट सीएमओ ने सीपी को सौंपी थी, तो उस समय कृष्णा अस्पताल और पारस अस्पताल प्रबंधन को बचाने के लिए सारी कवायद की गई थी. जब इस मामले में आईटीबीपी के वरिष्ठ अफसरों ने पुलिस आयुक्त से नाराजगी दर्ज कराते हुए पहली रिपोर्ट पर सवाल उठाए और दोबारा जांच करने के लिए कहा, तो सीएमओ की टीम ने ही दोबारा दी गई रिपोर्ट में अब कृष्णा अस्पताल और पारस अस्पताल की लापरवाही को उजागर कर दिया है.

आइटीबीपी जवान की मां के हाथ काटे जाने के मामले में जवान की ओर से आईटीबीपी के कई वरिष्ठ अफसर जब कुछ दिनों पहले पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे थे, तो कुछ जगह इस बात की चर्चा हो गई थी कि आईटीबीपी जवानों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव कर दिया.

इस मामले में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने वैसे तो स्पष्ट कर दिया था कि किसी तरीके का घेराव नहीं हुआ. हालांकि पूरे मामले को देखते हुए उन्होंने अपनी ओर से आईटीबीपी के आला अफसरों को जवानों द्वारा किए गए कार्य के खिलाफ जांच के लिए पत्र भेज दिया है.

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