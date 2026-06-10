ETV Bharat / state

इटावा में विजिलेंस का एक्शन, डिप्टी सीएमओ डॉ. श्रीनिवास यादव 55 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

विजिलेंस विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिले में 'श्रीजी डायग्नोस्टिक सेंटर' नाम से एक नया केंद्र खोलने के लिए नवीन नामक व्यक्ति ने स्वास्थ्य विभाग में आवेदन किया था.

इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली. कानपुर विजिलेंस की विशेष टीम ने रजिस्ट्रेशन प्रभारी एवं डिप्टी सीएमओ डॉ. श्रीनिवास यादव को 55 हजार रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

डायग्नोस्टिक सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी थी घूस: आरोप है कि इस नए डायग्नोस्टिक सेंटर के वैधानिक पंजीकरण और आवश्यक अनुमति पत्र जारी करने के एवज में डिप्टी सीएमओ डॉ. श्रीनिवास यादव ने साढ़े तीन लाख रुपये रिश्वत के रूप में मांगे थे. पीड़ित शिकायतकर्ता के अनुसार, वह काम कराने के दबाव में आरोपी अधिकारी को पहले ही दो लाख रुपये की रकम दे चुका था. इसके बाद बची हुई शेष रकम में से 55 हजार रुपये लेते समय विजिलेंस टीम ने कलेक्ट्रेट के पास जाल बिछाकर आरोपी चिकित्सा अधिकारी को दबोच लिया. परेशान पीड़ित ने इस भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत पहले कानपुर विजिलेंस मुख्यालय में दर्ज कराई थी.

कानपुर विजिलेंस की टीम ने बिछाया था जाल: विजिलेंस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस गोपनीय शिकायत के भौतिक सत्यापन के बाद ही जाल बिछाकर (ट्रैप की) कार्रवाई को अंजाम दिया. विजिलेंस टीम केमिकल लगे नोटों के साथ आरोपी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करने के बाद थाने ले आई. गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम आरोपी अधिकारी से बंद कमरे में पूछताछ की गई तथा भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस हाई-प्रोफाइल कार्रवाई के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सहित जिले के अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी खलबली मच गई है.

यह भी पढ़ें- कर्क राशि में गुरु-शुक्र की महायुति; इन राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधान