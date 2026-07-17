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नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक हत्या हुई, दतिया कांग्रेस की रहेगी, इटारसी में बोले उमंग सिघार

इटारसी में उमंग सिंघार का भाजपा पर हमला, मूंग खरीदी पर सरकार को घेरा, नरोत्तम मिश्रा को दी डबरा शिफ्ट होने की सलाह.

UMANG SINGHAR ON NAROTTAM MISHRA
उमंग सिंघार ने नरोत्तम मिश्रा को दी डबरा शिफ्ट होने की सलाह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 10:11 PM IST

3 Min Read
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इटारसी : मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इटारसी में भाजपा और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे सिंघार ने दतिया विधानसभा उपचुनाव, पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मूंग खरीदी और प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर जमकर निशाना साधा.

डबरा शिफ्ट हो जाएं नरोत्तम मिश्रा: उमंग सिंघार

उन्होंने कहा कि "नरोत्तम मिश्रा भाजपा के लिए अंतिम अध्याय थे, लेकिन अब वह अध्याय खत्म हो चुका है. भाजपा अब उन्हें सम्मान देने के मूड में नहीं है, इसलिए उनका टिकट काटा गया." सिंघार ने इसे "एक ब्राह्मण नेता की राजनीतिक हत्या" बताते हुए कहा कि दतिया हमेशा कांग्रेस की सीट रही है और आगे भी कांग्रेस ही जीतेगी. उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को सलाह देते हुए कहा कि "उन्हें अब डबरा शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि दतिया कांग्रेस की रहेगी." सिंघार ने कहा कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है. दतिया में हुए चक्का जाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा के भीतर की कलह का परिणाम है.

इटारसी में उमंग सिंघार का भाजपा पर हमला (ETV Bharat)

मूंग खरीदी पर सरकार को घेरा

प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि किसानों की उपज खरीदना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है. सिंघार ने सवाल उठाया कि "शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की राजनीति के बीच आखिर किसान क्यों परेशान हो रहा है? किसान संगठन अब किसानों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं?"

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सीमित मात्रा में मूंग खरीदी की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री को केंद्र से अधिक खरीदी की मांग करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि "डबल इंजन सरकार का दावा करने वाली भाजपा किसानों के लिए पैसा तक नहीं ला पा रही है. यह किसानों के साथ अन्याय है. सरकार को मूंग का एक-एक दाना खरीदना चाहिए."

लखन पटेल मामले पर भी बोले

कैबिनेट मंत्री लखन पटेल से जुड़े सवाल पर उमंग सिंघार ने कहा कि "प्रदेश में लोधी नेतृत्व को खत्म करने की साजिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि मंत्री से जुड़े भ्रष्टाचार की फाइलें रोके जाने जैसी बातें सामने आ रही हैं. सिंघार ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कई घोटालों और जांचों की फाइलें लंबित पड़ी हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री छोटे मंत्रियों पर कार्रवाई करने के बजाय पहले अपने कामकाज और लंबित फाइलों को देखें."

कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंघार ने आगामी चुनावों को प्रदेश की राजनीति के लिए निर्णायक बताते हुए कहा कि दतिया का चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा.

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