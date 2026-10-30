त्योहारों पर रेलवे की सौगात, 1 नवंबर से दौड़ेगी 18 कोच की पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन, चेक करें अपना स्टेशन
त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत, मध्य प्रदेश के इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदनमहल, कटनी, मैहर, सतना के यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन. रिपोर्ट राकेश पटेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:08 PM IST
नर्मदापुरम: त्योहारी सीजन में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पुणे-दानापुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. गाड़ी संख्या 01441/01442 भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर ठहराव लेकर संचालित होगी. इससे इटारसी सहित मार्ग के अन्य स्टेशनों के यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी. ट्रेन का संचालन विशेष किराये पर किया जाएगा.
पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल के अनुसार, "गाड़ी संख्या 01441 पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन 1 से 13 नवंबर 2026 तक निर्धारित दिनों में कुल 9 फेरे लगाएगी. यह पुणे स्टेशन से रात 7:40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:15 बजे इटारसी पहुंचेगी. इसके बाद पिपरिया, नरसिंहपुर, मदनमहल, कटनी, मैहर और सतना होते हुए तीसरे दिन सुबह 7 बजे दानापुर पहुंचेगी."
वापसी में रात 2:10 बजे इटारसी पहुंचेगी
वापसी में गाड़ी संख्या 01442 दानापुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन 3 से 15 नवंबर तक निर्धारित दिनों में 9 फेरे लगाएगी. ट्रेन दानापुर से सुबह 8:30 बजे रवाना होकर सतना, मैहर, कटनी, मदनमहल और नरसिंहपुर होते हुए अगले दिन रात 12:18 बजे पिपरिया तथा रात 2:10 बजे इटारसी पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन हड़पसर स्टेशन पर शाम 5:35 बजे पहुंचेगी.
18 कोच के साथ होगा संचालन
रेलवे के अनुसार, स्पेशल ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 6, सामान्य श्रेणी के 10 और 2 एसएलआरडी सहित कुल 18 कोच रहेंगे. ट्रेन का ठहराव हड़पसर, दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर जंक्शन, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदनमहल, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा सहित प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा.
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रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन के ठहराव और समय-सारणी की जानकारी संबंधित स्टेशन, एनटीईएस, रेल मदद हेल्पलाइन 139 या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर लें.