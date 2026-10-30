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त्योहारों पर रेलवे की सौगात, 1 नवंबर से दौड़ेगी 18 कोच की पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन, चेक करें अपना स्टेशन

सांकेतिक तस्वीर ( Source: IANS )

नर्मदापुरम: त्योहारी सीजन में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पुणे-दानापुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. गाड़ी संख्या 01441/01442 भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर ठहराव लेकर संचालित होगी. इससे इटारसी सहित मार्ग के अन्य स्टेशनों के यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी. ट्रेन का संचालन विशेष किराये पर किया जाएगा.

पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल के अनुसार, "गाड़ी संख्या 01441 पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन 1 से 13 नवंबर 2026 तक निर्धारित दिनों में कुल 9 फेरे लगाएगी. यह पुणे स्टेशन से रात 7:40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:15 बजे इटारसी पहुंचेगी. इसके बाद पिपरिया, नरसिंहपुर, मदनमहल, कटनी, मैहर और सतना होते हुए तीसरे दिन सुबह 7 बजे दानापुर पहुंचेगी."