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इटारसी की बेटी ने नेशनल में गाड़े झंडे, गोल्ड जीतकर इंग्लैंड की चैंपियनशिप में बनाई जगह

इटारसी की बेटी ने नेशनल में गाड़े झंडे ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: इटारसी की बेटी ऋषिका पटेल ने मेहनत, हौसले और दमदार प्रदर्शन के बूते राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. हरियाणा के करनाल जिले के असंध में आयोजित नेशनल पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में ऋषिका ने जूनियर वर्ग की डेडलिफ्ट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘बेस्ट प्लेयर’ के खिताब से भी सम्मानित किया गया. इस जीत के साथ ऋषिका का चयन 6 दिसंबर को इंग्लैंड में होने वाली ग्रिफिथ्स का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हुआ है. अब वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी करेंगी.

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