इटारसी की बेटी ने नेशनल में गाड़े झंडे, गोल्ड जीतकर इंग्लैंड की चैंपियनशिप में बनाई जगह
इटारसी की ऋषिका पटेल ने हरियाणा के असंध में हुई नेशनल पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन. राकेश पटेल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:19 PM IST
नर्मदापुरम: इटारसी की बेटी ऋषिका पटेल ने मेहनत, हौसले और दमदार प्रदर्शन के बूते राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. हरियाणा के करनाल जिले के असंध में आयोजित नेशनल पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में ऋषिका ने जूनियर वर्ग की डेडलिफ्ट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘बेस्ट प्लेयर’ के खिताब से भी सम्मानित किया गया. इस जीत के साथ ऋषिका का चयन 6 दिसंबर को इंग्लैंड में होने वाली ग्रिफिथ्स का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हुआ है. अब वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी करेंगी.
300 खिलाड़ियों के बीच दिखाया दमखम
रॉ पावरलिफ्टिंग फेडरेशन इंडिया के तत्वावधान में 23 से 25 अक्टूबर तक आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने फुल पावरलिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट स्पर्धाओं में दमखम दिखाया. कड़े मुकाबले के बीच ऋषिका ने डेडलिफ्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इसके साथ ही उन्हें प्रतियोगिता में ‘बेस्ट प्लेयर’ का सम्मान भी मिला.
पॉलिटेक्निक की छात्रा, 15 से 20 पदक जीत चुकी हैं
ऋषिका पटेल इटारसी के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा हैं. वह पत्रकार राकेश पटेल की बेटी हैं. पढ़ाई के साथ खेल के मैदान में अपनी पहचान बना रही ऋषिका अब तक पावरलिफ्टिंग और डेडलिफ्टिंग की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में करीब 15 से 20 पदक जीत चुकी हैं. लगातार मिल रही सफलताएं उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं. नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड और ‘बेस्ट प्लेयर’ का खिताब उनकी उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है.
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अब इंग्लैंड में भारत के लिए दिखाएंगी ताकत
सफलता के बाद ऋषिका का अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है. 6 दिसंबर को इंग्लैंड में प्रस्तावित ग्रिफिथ्स का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चयन उनके खेल करियर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह प्रतियोगिता रॉ पावरलिफ्टिंग फेडरेशन इंडिया से संबद्ध वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग यूनियन एवं ब्रिटिश पावरलिफ्टिंग फेडरेशन के खेल नेटवर्क से जुड़ी है. फेडरेशन के अध्यक्ष और पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन व कॉमनवेल्थ चैंपियन कैप्टन जगप्रीत सिंह की देखरेख में असंध में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई.
ऋषिका की इस उपलब्धि से इटारसी में खुशी का माहौल है. शहर को उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने के बाद ऋषिका अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी शानदार प्रदर्शन कर शहर और देश का नाम रोशन करेंगी.