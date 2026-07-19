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इटारसी जंक्शन पर यात्रियों को बेचा जा रहा अनहाइजीनिक फूड, बनता देख आ जाएगी उल्टी

इटारसी जंक्शन पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़, बिक रहा गंदगी में बना भोजन, प्रशासन के छापे में 600 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री नष्ट.

ITARSI CONTAMINATED PASSENGER FOOD
इटारसी जंक्शन पर यात्रियों को बेचा जा रहा अनहाइजीनिक फूड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
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नर्मदापुरम: अगर आप प्रदेश के सबसे बड़े इटारसी रेलवे जंक्शन से यात्रा कर गुजर रहे हैं और यहां पर खाने-पीने का सोच रहे हैं तो शायद यह वीडियो देखकर आपके खाने का मन बदल जाए. प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी पर हजारों रेल यात्रियों की सेहत से लंबे समय से खिलवाड़ किया जा रहा था. रविवार को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन के खानपान से जुड़े तीन किरायेदार वेंडरों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए. गंदगी के बीच तैयार हो रहा भोजन, एक्सपायरी डेट की ब्रेड, सड़ी-गली खाद्य सामग्री, पीडीएस का नमक और गैस सिलेंडरों की अनियमितता मिलने से पूरे मामले की गंभीरता उजागर हो गई.

600 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री नष्ट की गई

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर अपर कलेक्टर राजेश शुक्ला, एसडीएम नीलेश शर्मा और एसडीओपी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी. जांच के दौरान करीब 600 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त कर नगर पालिका की मौजूदगी में मौके पर ही नष्ट कराई गई. अधिकारियों के अनुसार जब्त सामग्री की स्थिति ऐसी थी कि उसका उपयोग मानव उपभोग के लिए किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं माना जा सकता.

इटारसी जंक्शन पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ (ETV Bharat)

पीडीएस का नमक 1 क्विंटल 85 किलो नमक मिला

कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में एक्सपायरी डेट की ब्रेड भी मिली, जिसके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. सबसे चौंकाने वाला खुलासा 1 क्विंटल 85 किलो पीडीएस का नमक मिलने से हुआ. प्रशासन अब यह पता लगा रहा है कि सरकारी वितरण का नमक निजी वेंडरों तक कैसे पहुंचा. इसके अलावा तीन गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं, जिनकी वैधता और उपयोग की जांच की जा रही है.

Itarsi Railway Station Food
प्रशासन के छापे में 600 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री नष्ट (ETV Bharat)

अस्वच्छ माहौल में तैयार हो रहा था भोजन

टीम ने पाया कि यात्रियों के लिए आलू की सब्जी, तरी और अन्य खाद्य सामग्री अत्यंत गंदे एवं अस्वच्छ माहौल में तैयार की जा रही थी. कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर संचालक ताला लगाकर फरार हो गए. वहीं, होटल धर्मराज के नाम से संचालित एक कारखाना आवश्यक लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद प्रशासन ने उसे सील कर दिया.

Itarsi Food vendors raided
इटारसी में गंदगी में बन रहा यात्रियों को बिकने वाला भोजन (ETV Bharat)
Itarsi Contaminated passenger food
इटारसी में प्रशासन के छापे में 600 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त (ETV Bharat)

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जांच में राहुल इंटरप्राइजेज, अतुल अवस्थी और होटल धर्मराज से जुड़े वेंडरों के नाम सामने आए हैं. प्रशासन का कहना है कि "ये सभी मुख्य टेंडरधारी कंपनी के अधीन कार्य कर रहे थे. संबंधित प्रभारी व्यक्तियों और फर्मों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी." प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जांच आगे भी जारी रहेगी और रेलवे यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

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