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दिल पंचर होने से मौत, इटारसी में बीच सड़क पर मर्डर, युवक को सीने में मारे थे ताबड़तोड़ चाकू

नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के इटारसी में बुधवार को भरी सड़क पर एक युवक की जान ले ली गई. शहर के सबसे व्यस्त माने जाने वाले सरकारी अस्पताल रोड पर रात करीब 8:30 बजे एक युवक की सरेराह चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान अनिकेत उर्फ पवन भदौरिया के रूप में हुई है. वारदात की वजह रेलवे स्टेशन पर वेंडरों के बीच पुराना विवाद बताई जा रही है. दिल दहला देने वाली इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

​सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि बुलेट सवार कुछ युवकों के बीच पहले किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ जाता है कि तीने चलती बाइक से सड़क पर कूद पड़ते हैं और सड़क पर चाकूबाजी शुरू हो जाती है. इस दौरान काली शर्ट पहने युवक पर जमकर चाकू बरसाए जाते हैं. युवक बचाव का प्रयास करता है, इस बीच दो युवक और आ जाते हैं. इस दौरान अनिकेत भदौरिया के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं. बीच सड़क होते इस खूनी विवाद को सड़क गुजर रहे लोग तमाशबीन बनकर देखते रहते है और कुछ देर बाद घायल युवक की मौत हो जाती है.

मृतक अनिकेत (Etv Bharat)

​तड़पता रहा युवक, दिल पंचर होने से मौत

इस वारदात के बाद ​लहूलुहान हालत में अनिकेत सड़क पर ही तड़पता रहा, जिसके बाद उसे कुछ लोग नजदीकी दयाल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने उसे बचाने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों के मुताबिक, हमलावरों ने अनिकेत के सीने पर इतनी ताकत से वार किया था कि उसकी पसली टूट गई और चाकू सीधे दिल को पंचर कर गया. इस वजह से तेजी से खून बह जाने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. इसके अलावा मृतक के सिर और हाथों पर भी हमले के गहरे निशान मिले हैं.

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वारदात के बाद जागी पुलिस, दो आरोपी गिरफ्तार

​सरेराह हुई इस दुस्साहसिक वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. हत्याकांड के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले के दो मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया. टीआई सौरभ पांडे के मुताबि, '' फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है. युवक का पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.''