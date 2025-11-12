महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन में 'पाक जिंदाबाद', 'ब्लास्ट' लिखे नारे से कोहराम, गाड़ी की जांच
मुंबई-वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस के जनरल कोच में लिखा पाक समर्थित नारा, लावारिस सूटकेस मिलने से मचा हड़कंप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 4:20 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 4:46 PM IST
नर्मदापुरम: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम 6 बजकर 52 मिनट पर हुए ब्लास्ट पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था. दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से ही पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. वहीं मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी है. जहां प्रशासन पूरी तरह से चौकसी बरत रही है. इसी बीच बुधवार को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी के अंदर बम मिलने की अफवाह फैली. इतनी ही नहीं बोगी में पाक समर्थित नारे ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी थी.
ट्रेन में लिखा था पाक समर्थित नारा
दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. लिहाजा बुधवार को नर्मदापुरम जिले से गुजर रही मुंबई-वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस (22177) में हैरान करने वाली घटना सामने आई. ट्रेन के जनरल कोच में एक संदिग्ध सूटकेस मिला. इसके साथ ही कोच के बाथरूम में किसी अज्ञात शख्स ने पाकिस्तान समर्थित नारा लिखा था. इसके अलावा 'बम धमाका' और 'ISSI' जैसे शब्द लिख दिए. जिसके बाद यात्रियों में दहशत फैल गई.
इटारसी पहुंची GRP-RPF, मिला लावारिस सूटकेस
सूचना मिलते ही ट्रेन को पहले जलगांव और बाद में इटारसी जंक्शन पर रोका गया. मौके पर आरपीएफ, जीआरपी, सिटी पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें पहुंची. ट्रेन के सभी कोचों की सघन जांच की गई. वहीं जांच के दौरान एसी बोगी बी-1 में एक लाल रंग का लावारिस सूटकेस मिला.
जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. हालांकि बम स्क्वॉड ने सूटकेस की जांच की तो उसमें सामान्य कपड़े और भगवत गीता पाई गई. बाद में संपर्क करने पर पता चला कि एक यात्री का छूटा हुआ सामान था, जो अब अपना बैग लेने इटारसी पहुंचा.
दहशत फैलाने ट्रेन में लिखे नारे
मामले में जीआरपी चौकी प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि " ऐसा प्रतीत होता है कि बाथरूम में लिखे गए शब्द अफवाह फैलाने और डर पैदा करने के उद्देश्य से लिखे गए थे. पूरी जांच के बाद किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है." घटना के बाद ट्रेन को दोपहर 12:58 बजे पिपरिया के लिए 8 मिनट की देरी से रवाना किया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्टेशन व ट्रेनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.