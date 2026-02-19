ETV Bharat / state

इटारसी में हिट एंड रन, कार ने 8 साल की बच्ची को मरी टक्कर, हालत गंभीर

नर्मदापुरम के खेड़ा में सड़क पार कर रही थी बच्ची, तभी सामने आई तेज रफ्तार कार, टक्कर से बच्ची कई फीट उछली, सामने आया वीडियो

Itarsi Hit and Run Case Video
टक्कर से बच्ची कई फीट उछली, सामने आया वीडियो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 10:26 PM IST

Updated : February 19, 2026 at 10:53 PM IST

2 Min Read
नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गुरुवार दोपहर 12 बजे खेड़ा के स्थानीय चर्च के सामने एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पार कर रही बच्ची लगभग 30-40 फीट उछलकर रोड पर जा गिरी. वहीं, तेज रफ्तार कार चालक मौके से फरार हो गया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो हैरान करने वाला है.

बच्ची को पहले नर्मदापुरम फिर भोपाल किया रेफर

इस भयानक हादसे में 8 वर्षीय शिवन्या रावत (पिता राजू रावत), निवासी खेड़ा, की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों व परिजनों ने बच्ची को इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती कराया. यहां बच्ची की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल नर्मदापुरम रेफर कर दिया. नर्मदापुरम में भी स्थिति गंभीर रहने पर बच्ची को बेहतर उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भोपाल भेजा गया है.

सामने आया घटना का वीडियो (Etv Bharat)

कई फीट उछली थी बच्ची, कार की रफ्तार थी ज्यादा

गुरुवार को हुई ये घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची सड़क पार कर रही होती है, तभी अचानक एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार से उसकी टक्कर हो जाती है. टक्कर लगते ही बच्ची कई फीट उछलकर दूर जा गिरती है और तभी आसपास के लोग उसकी ओर दौड़ते हैं.

मामले में इटारसी थाना प्रभारी केएन रजक ने बताया, '' घायल बालिका को गंभीर अवस्था में रेफर किया गया है. कार चालक की तलाश की जा रही है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान में जुटी है.'' बालिका के पिता मजदूरी का काम करते हैं और फिलहाल पुलिस को परिजनों से वाहन के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है. उधर भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 8 साल की बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है.

Last Updated : February 19, 2026 at 10:53 PM IST

