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पुराने पुर्जों से इटारसी लोको शेड ने बनाई टेस्टिंग यूनिट, शून्य खर्च में पकड़ी जायेगी इंजन की खराबी

पुराने पुर्जों से इटारसी लोको शेड ने बनाई टेस्टिंग यूनिट ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: रेलवे में तकनीकी नवाचार के लिए हमेशा बड़े बजट की जरूरत नहीं होती, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी बड़ी उपलब्धि बन सकता है. इटारसी स्थित विद्युत लोको शेड के कर्मचारियों ने इसी सोच को जमीन पर उतारते हुए पुराने उपकरणों के पुर्जों से पोर्टेबल टेस्टिंग यूनिट तैयार की है. खास बात यह है कि इसे विकसित करने में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ. इस यूनिट से विद्युत लोको में लगे उपकरणों की खराबी पहचानने में मदद मिलेगी और मरम्मत में लगने वाला समय भी कम हो सकेगा.

पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार, इटारसी विद्युत लोको शेड की इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के कर्मचारियों ने पुराने पुर्जों का पुनः उपयोग कर पोर्टेबल पावर थाइरिस्टर टेस्टिंग यूनिट विकसित की है. इससे बीएचईएल निर्मित ऑक्जिलरी कन्वर्टर में लगे चार थाइरिस्टरों की अलग-अलग जांच की जा सकती है. इससे खराब पुर्जे की पहचान करना आसान होगा और अनावश्यक जांच में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी.