पुराने पुर्जों से इटारसी लोको शेड ने बनाई टेस्टिंग यूनिट, शून्य खर्च में पकड़ी जायेगी इंजन की खराबी
मध्य प्रदेश के रेलवे जंक्शन इटारसी का कमाल, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के कर्मचारियों ने पुराने पुर्जों से बनाई पोर्टेबल पावर थाइरिस्टर टेस्टिंग यूनिट. रिपोर्ट राकेश पटेल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 5:43 PM IST
नर्मदापुरम: रेलवे में तकनीकी नवाचार के लिए हमेशा बड़े बजट की जरूरत नहीं होती, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी बड़ी उपलब्धि बन सकता है. इटारसी स्थित विद्युत लोको शेड के कर्मचारियों ने इसी सोच को जमीन पर उतारते हुए पुराने उपकरणों के पुर्जों से पोर्टेबल टेस्टिंग यूनिट तैयार की है. खास बात यह है कि इसे विकसित करने में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ. इस यूनिट से विद्युत लोको में लगे उपकरणों की खराबी पहचानने में मदद मिलेगी और मरम्मत में लगने वाला समय भी कम हो सकेगा.
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार, इटारसी विद्युत लोको शेड की इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के कर्मचारियों ने पुराने पुर्जों का पुनः उपयोग कर पोर्टेबल पावर थाइरिस्टर टेस्टिंग यूनिट विकसित की है. इससे बीएचईएल निर्मित ऑक्जिलरी कन्वर्टर में लगे चार थाइरिस्टरों की अलग-अलग जांच की जा सकती है. इससे खराब पुर्जे की पहचान करना आसान होगा और अनावश्यक जांच में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी.
पुराने पुर्जे बने काम के, खर्च की बचत भी
विद्युत लोको के रखरखाव में खराबी की सही पहचान महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में यह यूनिट तकनीकी कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. बिना अतिरिक्त वित्तीय व्यय के जांच उपकरण तैयार करना न केवल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल का उदाहरण है, बल्कि रेलवे कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता और नवाचार की क्षमता को भी दर्शाता है.
तुगलकाबाद में डैम्पर जांच के लिए धूल-मुक्त केबिन
इसी क्रम में तुगलकाबाद स्थित विद्युत लोको शेड में डैम्पर की जांच के लिए पारदर्शी कांच की दीवारों वाला आधुनिक, धूल-मुक्त और ध्वनि-रोधी केबिन तैयार किया गया है. डैम्पर रेल इंजन में झटकों को नियंत्रित करने और स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. नियंत्रित वातावरण में जांच होने से संवेदनशील उपकरणों को धूल और धातु के कणों से बचाने, शोर कम करने तथा जांच की गुणवत्ता और सटीकता सुधारने में मदद मिलेगी.
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रेलवे की इन पहलों का उद्देश्य रखरखाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना, समय बचाना और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करना है. बेहतर रखरखाव से इंजनों की विश्वसनीयता बनाए रखने और सुरक्षित रेल परिचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है.