मध्य प्रदेश में टाइगर कॉरिडोर, वन्यजीवों के लिए बनेंगे 11 अंडरपास, सरसराते हुए पहुंचेंगे नागपुर
इटारसी-बैतूल सेक्शन 22 किमी लंबे टाइगर कॉरिडोर को मिली मंजूरी, इस फोरलेन से भोपाल नागपुर का सफर होगा आसान, वन्यजीवों के लिए बनेंगे 11 अंडरपास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 2:37 PM IST
सागर: केंद्र सरकार ने नेशनल हाइवे 46 के इटारसी-बैतूल सेक्शन 22 किमी लंबे टाइगर कॉरिडोर को फोर लेन बनाने के लिए मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले के तहत 758 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फोरलेन से भोपाल नागपुर सफर आसान होगा. वहीं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 11 अंडर और ओवरपास बनेंगे. इस इलाके में मामूली सड़क दुर्घटना की स्थिति में कम चौड़ाई के कारण कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है. इस फोरलेन के बाद जाम की समस्या से मुक्ति मिलने के साथ नागपुर तक का सफर आसान हो जाएगा.
टाइगर कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने नेशनल हाइवे-46 के इटारसी-बैतूल सेक्शन में 22 किमी लंबे टाइगर कॉरिडोर को फोर लेन में तब्दील करने 758 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 'एक्स' पर जानकारी दी है कि इस सेक्शन के फोरलेन होने से माल परिवहन में कम समय लगेगा और वन्यजीवों खासकर बाघों की सुरक्षा भी बढ़ेगी. ये इलाका कृषि प्रधान इलाका है. यहां के किसानों को फसल उत्पाद बाजार और मंडियों तक ले जाना सुगम होगा.
इस प्रोजेक्ट में जानवरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए और सड़क पार करते समय दुर्घटना का शिकार ना हो, इसके लिए 11 अंडरपास और ओवरपास बनाए जाएंगे. जिससे यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वन्यजीवों की मौतों में कमी आएगी. नेशनल हाइवे 46 के इटारसी बैतूल सेक्शन के अपग्रेडेशन से ग्वालियर-बैतूल कॉरिडोर फोरलेन वाला हाईवे बन जाएगा.
भोपाल-नागपुर का सफर आसान होगा. कम चौड़ाई की सड़क के कारण लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति मिलेगी.
- प्रोजेक्ट का नाम - टाइगर कॉरिडोर इटारसी बैतूल सेक्शन अपग्रेडेशन
- कैबिनेट मंजूरी - एनएच 46 का 22 किमी कॉरिडोर होगा फोरलेन
- कुल लागत - 758 करोड़ रुपए
- जानवरों की सुरक्षित आवाजाही - 11 अंडर और ओवरपास
- माल परिवहन - कम समय लगेगा, लागत होगी कम
- कनेक्टिविटी - नागपुर और ग्वालियर से फोरलेन कनेक्टिविटी
किसानों को फायदा - फसल बेचने बाजार और मंडी तक पहुंच आसान
- पर्यटन को लगेंगे पंख - सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क और रातापानी का सफर आसान
फोर लेन निर्माण से बहेगी विकास की बयान
कैबिनेट मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "फोर लेन निर्माण की मंजूरी से यहां विकास की नई बयार बहेगी. केन्द्र की पीएम मोदी की सरकार का ये फैसला पूरे इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा. फोर लेन बनने से यात्री वाहनों और मालवाहकों का समय बचेगा. सफर सुरक्षित और सुगम होगा. ये इलाका कृषि प्रधान इलाका है. यहां के किसानों की मंडी और बाजारों तक पहुंच आसान होगी.
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यहां पर कोयला, ग्रेफाइट और तांबा जैसे खनिज पाए जाते है. खनिजों के परिवहन के लिए आसानी होगी और लागत कम होगी. पहाड़ी इलाकों में सड़क सुरक्षा बेहतर होगी. माधव नेशनल पार्क, रातापानी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे. नागपुर से जुड़ने से नेशनल हाई-वे 44 से रोड़ कनेक्टिविटी और भी सुगम, सरल और सुविधाजनक हो जाएगी.